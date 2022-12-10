الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي وجهًا لوجه في ثالث مباريات دور ربع النهائي، والذي سيُقام على ملعب الثمامة.

تأهل أسود الأطلس لربع النهائي في إنجاز عربي غير مسبوق بعد التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح ويطمح للمزيد والتواجد في نصف النهائي، في حين أن البرتغال صعد لتلك المرحلة عقب اكتساح سويسرا بسداسية مقابل هدف.

سيتقابل الفائز من مباراة المغرب والبرتغال مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا.