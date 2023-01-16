مباشربث مباشر: شاهد مباراة العراق وقطر في نصف نهائي كأس الخليج خليجي 25
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شاهد البث المباشر لمباراة العراق وقطر في كأس الخليج
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تشكيلة قطر ضد العراق في نصف نهائي خليجي 25
أما برونو بينيرو، المدير الفني لمنتخب قطر، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-3-3
مشعل برشم
أحمد علاء، علي أسد، طارق سليمان، خالد منير
محمد وعد، عمرو سراج، همام الأمين
جاسم جابر، إسماعيل محمد، عاصم مادبو
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تشكيلة العراق ضد قطر في نصف نهائي خليجي 25
قرر خيسوس كاساس، مدرب العراق، الاعتماد على التشكيل التالي..
الخطة 4-3-3
جلال حسن
مصطفى ناظم، علي فائز، ضرغام إسماعيل، الاي فاض
أمجد عطوان، محمد علي جبور، أمير العماري
حسين علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة العراق وقطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
المنتخب العراقي تصدر المجموعة الأولى بواقع 7 نقاط ليتأهل في المركز الأول دون تحقيق أي خسارة في دور المجموعات.
ويسعى منتخب العراق لحصد اللقب منذ 1988 خاصة وأنّ البطولة تُنظم على أرضه وأمام جماهيره.
أما منتخب قطر، فقد استطاع حجز المركز الثاني وخطفه من الكويت رغم التعادل أمام الإمارات في الجولة الأخيرة.
ولم يحقق قطر اللقب منذ 2014 وخرج من نصف نهائي النسخة الماضية.