أهلا بكم في البث المباشر لمباراة العراق وقطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

المنتخب العراقي تصدر المجموعة الأولى بواقع 7 نقاط ليتأهل في المركز الأول دون تحقيق أي خسارة في دور المجموعات.

ويسعى منتخب العراق لحصد اللقب منذ 1988 خاصة وأنّ البطولة تُنظم على أرضه وأمام جماهيره.

أما منتخب قطر، فقد استطاع حجز المركز الثاني وخطفه من الكويت رغم التعادل أمام الإمارات في الجولة الأخيرة.

ولم يحقق قطر اللقب منذ 2014 وخرج من نصف نهائي النسخة الماضية.