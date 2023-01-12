أهلا بكم في البث المباشر لمباراة العراق واليمن في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

المنتخبان العراقي واليمني يلعبان ضمن المجموعة الأولى في "خليجي 25"، والتي تضم كذلك منتخبي السعودية واليمن.

منتخب العراق يدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز وضمان استكمال مشواره في "خليجي 25"، خاصة وأنه يأمل في تحقيق اللقب، وليس فقط التأهل إلى نصف النهائي.

أما منتخب اليمن، فإنه يأمل في حفظ ماء الوجه، خاصة بعدما قدم أداءً رائعًا في المباراة الماضية أمام عمان، لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب فرق المجموعة الأولى في "خليجي 25" برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب عمان الوصيف، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب اليمن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.