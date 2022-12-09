مباشرالبرازيل وكرواتيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ربع نهائي كأس العالم بين البرازيل وكرواتيا، والتي ستُقام على ملعب المدينة التعليمية

Neymar Marcelo Brozovic Brazil CroatiaGetty Images
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    تشكيل كرواتيا ضد البرازيل

    اختار زلاتكو داليتش الاعتماد على التشكيل التالي..

    التشكيل: 4-3-3

    دومينيك ليفاكوفيتش

    بورنا سوسا - يوشكو جفارديول - ديان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش

    ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش

    إيفان بيريسيتش - أندري كراماريتش - ماريو باساليتش

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    تشكيل البرازيل ضد كرواتيا

    اختارتيتي مدرب البرازيل الاعتماد على التشكيل التالي..
    التشكيل: 4-2-3-1

    أليسون بيكر

    أليكس ساندرو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - إيدير- ميليتاو

    كاسيميرو - لوكاس باكيتا

    فينسيوس جونيور - نيمار - رافينيا

    ريتشارلسون

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    الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

    يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الكرواتي وجهًا لوجه في أولى مباريات دور ربع النهائي، والذي سيُقام على ملعب المدينة التعليمية.

    تأهل السيليساو لتلك المرحلة عقب تجاوز الشمشمون الكوري برباعية مقابل هدف، في حين أن منتخب كرواتيا كان قد تفوق بصعوبة على اليابان بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

    سيتقابل الفائز من مباراة البرازيل وكرواتيا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا.