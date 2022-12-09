الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الكرواتي وجهًا لوجه في أولى مباريات دور ربع النهائي، والذي سيُقام على ملعب المدينة التعليمية.

تأهل السيليساو لتلك المرحلة عقب تجاوز الشمشمون الكوري برباعية مقابل هدف، في حين أن منتخب كرواتيا كان قد تفوق بصعوبة على اليابان بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سيتقابل الفائز من مباراة البرازيل وكرواتيا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا.