اختار زلاتكو داليتش الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-3-3
دومينيك ليفاكوفيتش
بورنا سوسا - يوشكو جفارديول - ديان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش
ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش
إيفان بيريسيتش - أندري كراماريتش - ماريو باساليتش
اختار زلاتكو داليتش الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-3-3
دومينيك ليفاكوفيتش
بورنا سوسا - يوشكو جفارديول - ديان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش
ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش
إيفان بيريسيتش - أندري كراماريتش - ماريو باساليتش
This is how #Croatia starts against Brazil in the #FIFAWorldCup quarterfinals! 🥁 #CROBRA #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/qzWBs6dOhB— HNS (@HNS_CFF) December 9, 2022
اختارتيتي مدرب البرازيل الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-2-3-1
أليسون بيكر
أليكس ساندرو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - إيدير- ميليتاو
كاسيميرو - لوكاس باكيتا
فينسيوس جونيور - نيمار - رافينيا
ريتشارلسون
Titulares confirmados! 💪🇧🇷— CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 9, 2022
O técnico Tite definiu os atletas da Seleção Brasileira que iniciarão a partida contra a Croácia!
Daqui a pouco, às 12h (de Brasília), a bola rola para 🇧🇷 e 🇭🇷.
Contamos com o apoio de todos! #VemJogarJunto com a gente! pic.twitter.com/kkWXYxzEb3
الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الكرواتي وجهًا لوجه في أولى مباريات دور ربع النهائي، والذي سيُقام على ملعب المدينة التعليمية.
تأهل السيليساو لتلك المرحلة عقب تجاوز الشمشمون الكوري برباعية مقابل هدف، في حين أن منتخب كرواتيا كان قد تفوق بصعوبة على اليابان بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
سيتقابل الفائز من مباراة البرازيل وكرواتيا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا.