مباشربث مباشر: شاهد مباراة البحرين والكويت في كأس الخليج خليجي 25
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شاهد البث المباشر لمباراة البحرين والكويت في كأس الخليج
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تشكيلة الكويت ضد البحرين في خليجي 25
أما روي بينتو، المدير الفني لمنتخب الكويت، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-4-2
سليمان عبد الغفور
الهاجري- خالد إبراهيم- حسن حمدان- حمد القلاف
بد طارق- سلطان العنزي- مبارك الفنيني- فيصل زايد
شبيب الخالدي- عيد الرشيدي
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تشكيلة البحرين ضد الكويت في خليجي 25
قرر هيليو سوزا، مدرب البحرين، الاعتماد على التشكيل التالي..
الخطة 4-3-3
سيد محمد جعفر
أحمد بغمار- حمد شمسان- سيد ضياء- امين بنعدي
علي حرم- مهدي عبد اللطيف – كميل الأسود
حمزة إدريس – محمد مهرون- مهدي حمدان
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة البحرين والكويت في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
البحرين حامل اللقب يسير بشكل أكثر من جيد في البطولة، نجح في الفوز على كل من قطر والإمارات ويريد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على الكويت.
بينما الكويت أحيوا حظوظهم في التأهل إلى الدور الثاني بفوز شاق على الإمارات بهدف متأخر ليصلوا إلى النقطة رقم 3 ويصبح فوزهم على البحرين معززًا لحظوظهم في التأهل إلى نصف النهائي بدرجة كبيرة.