أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري لموسم 2022-2023، والتي ستُقام على ستاد القاهرة الدولي.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في الديربي من أجل مواصلة الانفراد بالصدارة واتساع الفارق مع الغريم الأزلي، حيث يبتعد الشياطين الحُمر عن خصمهم اللدود بفارق خمس نقاط.

في المقابل، لا توجد فرصة ذهبية أكثر من القمة 125 للزمالك من أجل تقليص الفارق مع الأهلي إلى نقطتين، وتصحيح المسار بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات في الدوري.