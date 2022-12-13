الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي في لقاء مرتقب في نصف النهائي، وستُقام المباراة على ستاد لوسيل.

تأهل التانجو لهذا الدور عقب تجاوز هولندا في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في حين أن وصيف النسخة الأخيرة تواجد في هذه المرحلة عقب إقصاء البرازيل بركلات الترجيح أيضًا.

يسعى رفاق ليونيل ميسي إلى الوصول للنهائي من أجل تحقيق حلم البرغوث الأرجنتيني، وفي المقابل يرغب منتخب كرواتيا بالاستفادة من خبراته لمحاولة التتويج وتعويض خسارة النهائي في النسخة الماضية.