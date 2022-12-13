62' ركلة حرة غير مباشرة لكرواتيا، تصل للوفرين، يسددها برأسه ولكن مارتينيز يشتت الكرة
مباشرالأرجنتين وكرواتيا: مباشر لحظة بلحظة
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خطيرررة لكرواتيا
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تبديل للأرجنتين
61' دخول ليساندرو مارتينيز وخروج باريديس
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خطيرررررة للأرجنتين
57' تمريرات متبادلة رائعة بين ميسي وألفاريز، ميسي يسدد ولكن ليفاكوفيتش يتصدى لها
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55' مرتدة خطيرررة للأرجنتين ولكن جفارديول يشتت الكرة ببراعة
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تبديل ثالث لكرواتيا
50' دخول بروزوفيتش ودخول بيتكوفيتش
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48' تسديدة قووووية من باريديس ولكن ليفاكوفيتش يمسك بالكرة
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تبديلين لكرواتيا قبل بداية الشوط الثاني
دخول فلاسيتش، أورسيتش
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نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين
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أووووووه الثالث يضيع من الأرجنتين
41' ررركنية تصل إلى ألفاريز والذي يسددها برأسه قووية ولكن ليفاكوفيتش يُخرج الكرة ببراعة لركنية
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41' تسديدة من دي باول، ترتطم بيد جفارديول، ولكن الحكم يقرر احتساب ضربة ركنية
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جوووووووووووووول جووووووووووووووول ألفاريز يضاعف النتيجة للأرجنتين
39' مرتدة للأرجنتين، ألفاريز ينطلق بالكرة ويراوغ، كادت أن تُقطع منه ولكنه يجدها أمامه ويسددها في المرمى بكل سهولة
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للأرجنتين
33' ميسي يسدد ركلة الجزاء بقوووة على يسار ليفاكوفيتش ويحرز الهدف الأول للنانجو
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رررررركلة جزاء للأرجنتين
31' تمريرة لجوليان ألفاريز تضعه أمام المرمى، ليفاوكفيتش يخرج ويعترض ألفاريز والحكم يصفر ركلة جزاء
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فررصة لكرواتيا
31' الكرة تصل إلى بيرسيتش الذي يحاول خادعة من فوق مارتينيز ولكنها تعلو فوق العارضة
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خطيررة للأرجنتين
24' تسديدة قووووية من إينزو فيرنانديز ولكن ليفاكوفيتش يتصدى لها ويُبعدها
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22' كرة تعود بالخطأ من دفاع كرواتيا لميسي ولكن الكرة تطول عليه وتخرج لركلة مرمى
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20' ميسي يمسك فخذه، هل تعرض ليو للإصابة؟
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17' عرررضية من سوسا ولكن الكرة عالية جدا عن مرمى الأرجنتين
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16' عرررضية من الجهة اليمنى لكرواتيا ورأسية من لوفرين ولكن الكرة بعيدة عن مرمى الأرجنتين
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13' ميسي يسقط على حدود منطقة الجزاء، ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب
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12' خطأ للأرجنتين لصالح ماك إليستير بعد اعتراض من مودريتش
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11' سيطرة واستحواذ من على الكرة من جانب كرواتيا في هذه الدقائق
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3' سيطرة من الأرجنتين الذي يحاول الاعتماد على الكرات الطولية على الأطراف
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انطلاق المباراة
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تشكيل كرواتيا ضد الأرجنتين
اختار زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-3-3
دومينيك ليفاكوفيتش
بورنا سوسا - يوشكو جفارديول - ديجان لوفرين - يوسيب يورانوفيتش
ماتيو كوفاسيتش - مارسيلو بروزوفيتش - لوكا مودريتش
إيفان بيرسيتش - أندري كراماريتش - ماريو باساليتش
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تشكيل الأرجنتين ضد كرواتيا
اختار ليونيل سكالوني الاعتماد على التشكيل التالي..
التشكيل: 4-4-2
إيميليانو مارتينيز
نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتاميندي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا
أليكسس ماك إليستير - لياندرو باربديس - إينزو فيرنانديز - رودريجو دي باول
جوليان ألفاريز - ليونيل ميسي
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الانتظار انتهى أخيرًا، وها قد جاء كأس العالم 2022، التي تستضيفه قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي في لقاء مرتقب في نصف النهائي، وستُقام المباراة على ستاد لوسيل.
تأهل التانجو لهذا الدور عقب تجاوز هولندا في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في حين أن وصيف النسخة الأخيرة تواجد في هذه المرحلة عقب إقصاء البرازيل بركلات الترجيح أيضًا.
يسعى رفاق ليونيل ميسي إلى الوصول للنهائي من أجل تحقيق حلم البرغوث الأرجنتيني، وفي المقابل يرغب منتخب كرواتيا بالاستفادة من خبراته لمحاولة التتويج وتعويض خسارة النهائي في النسخة الماضية.