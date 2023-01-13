مباشرنتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2022 وطريق الهلال والأهلي المصري
ملخص
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شاهد قرعة كأس العالم للأندية 2023
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نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2022
المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية 2022 ستكون بين الأهلي وأوكلاند سيتي، بينما يواجه الهلال نظيره الوداد
المباراة المواجهة الأول الأهلي - أوكلاند سيتي الثانية سياتل - الفائز من المباراة الأولى الثالثة الهلال - الوداد الرابعة فلامنجو - الفائز من المباراة الثالثة الخامسة ريال مدريد - الفائز من المباراة الثانية السادسة الخاسر من المباراة الرابعة - الخاسر من المباراة الخامسة السابعة الفائز من المباراة الرابعة - الفائز من المباراة الخامسة
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ما موعد كأس العالم للأندية 2022؟ وأين يُقام؟
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تستضيفها المغرب، ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير 2023.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تنظم فيها المملكة هذه البطولة، إذ سبق ونظمت نسختي 2013 و 2014.
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ما هو نظام كأس العالم للأندية 2022
يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.
تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات أخرى لا تُعطي اهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الكبرى والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.
وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة باسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي لتنظيم مونديال الأندية.
حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه باسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.
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ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022؟
أول المتأهلين لكأس العالم للأندية 2022 كان ريال مدريد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، أما ثاني المتأهلين فهو الوداد المغربي الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا.
الفريق سبب التأهل الوداد بطل الدوري المغربي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا سياتل ساندروز بطل دوري أبطال الكونكاكاف فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس الهلال بطل دوري أبطال آسيا الأهلي وصيف دوري أبطال إفريقيا أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا
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متى موعد قرعة كأس العالم للأندية 2022؟
تُقام قرعة كأس العالم للأندية 2022 في العاصمة المغربية، الرباط، في الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، وفي الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي.
وسوف يتم نقل فعاليات القرعة عبر فيفا بلس
الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة كأس العالم للأندية 2022 الجمعة 13 يناير 2023،
12:00 المغرب، 13:00 مصر، 14:00 السعودية
فيفا بلس
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أهلا بكم في البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب ويتواجد فيها الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي.
بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري على أراض عربية وهي الأراضي المغربية، نحن هنا نتحدث عن كأس العالم للأندية 2022، البطولة التي طال انتظارها.
البطولة تقام على الأراضي المغربية وبذلك يتم إفساح المجال لمشاركة 3 أندية عربية هي الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا والأهلي المصري وصيفه، والهلال السعودي بطل آخر نسخة كاملة من دوري أبطال آسيا.
يتشارك مع الثلاثي العربي كل من ريال مدريد ممثلًا لقارة أوروبا، وفلامنجو البرازيلي ممثلًا لأمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز الأمريكي ممثلًا للكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلًا لأوقيانوسيا.