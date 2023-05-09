78' ركلة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى بنزيما ورأسية خطيررة ولكن إيدرسون يتصدى لها
مباشرريال مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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خطيررررررة للريال
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78' فالفيردي يراوغ أكانجي بشكل رائع ويلعب عررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة
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71' ركلة حرة مباشرة للريال يسددها ألابا ولكن الكرة تمر فوق العارضة بقليل
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70' بطاقة صفراء لجاندوجان بعد تدخل قوي على كارباخال
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68' بطاقة صفراء من نصيب أنشيلوتي بسبب اعتراضه على قرار المساعد بإكمال الهجمة التي انتهت بالهدف! لأن كارلو كان يرى أن الكرة تجاوزت خط التماس في بداية الهجمة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للسيتي
68' تصوووويبة صاررررروخية من دي بروين تسكن المرمى عن يمين كورتوا
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62' عرررضية من دي بروين ولكن الكرة تمر من أمام سيلفا
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58' تسديدة قووية من رودريجو ولكن الكرة تلمس الدفاع وتخرج لركنية
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57' تصوويبة من فيني، ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها وتخرج لركنية
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55' تمريرة بإتجاه هالاند الذي يسدد الكرة ولكن ألابا يعترضها ببراعة وتخرج لركنية
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54' تصووويبة قوية من دي بروين ولكن كورتوا بتصدى لها
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خطيررررررررة للريال
50' تصووويبة قوية من بنزيما ولكنها تلمس الدفاع وتعتلي العارضة.. ركنية للريال
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
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بطاقة صفراء لكروس
45' بعد تدخل قوي على جاندوجان
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41' عرررضية من جاندوجان ولكن الكرة تمر من أمام دفاع ريال مدريد بسلام
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لريال مدريد
35' تصوووووووويبة صاروخية من فينسيوس تسكن المرمى على يمين إيدرسون
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31' عرررضية من رودريجو ولكن الكرة تمر فوق رأس فينسيوس
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28' توقف اللعب لعلاج جاندوجان بعد تدخل قوي من روديجير
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خطيرررررة للريال
24' فيني يستغل خطأ رودري في إرجاع الكرة، يخطفها وينطلق ويرسل عررررضية ولكن دياز يتألق ويبعد الكرة قبل أن تصل إلى بنزيما