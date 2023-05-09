مباشرريال مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياجو برنابيو

Vinicius Haaland Real Madrid Manchester CityGetty Images
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ملخص

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    خطيررررررة للريال

    78 ركلة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى بنزيما ورأسية خطيررة ولكن إيدرسون يتصدى لها

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    78 فالفيردي يراوغ أكانجي بشكل رائع ويلعب عررضية ولكن الدفاع يشتت الكرة

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    71 ركلة حرة مباشرة للريال يسددها ألابا ولكن الكرة تمر فوق العارضة بقليل

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    70 بطاقة صفراء لجاندوجان بعد تدخل قوي على كارباخال

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    68 بطاقة صفراء من نصيب أنشيلوتي بسبب اعتراضه على قرار المساعد بإكمال الهجمة التي انتهت بالهدف! لأن كارلو كان يرى أن الكرة تجاوزت خط التماس في بداية الهجمة

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للسيتي

    68 تصوووويبة صاررررروخية من دي بروين تسكن المرمى عن يمين كورتوا

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    62 عرررضية من دي بروين ولكن الكرة تمر من أمام سيلفا

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    58 تسديدة قووية من رودريجو ولكن الكرة تلمس الدفاع وتخرج لركنية

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    57 تصوويبة من فيني، ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها وتخرج لركنية

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    55 تمريرة بإتجاه هالاند الذي يسدد الكرة ولكن ألابا يعترضها ببراعة وتخرج لركنية

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    54 تصووويبة قوية من دي بروين ولكن كورتوا بتصدى لها

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    خطيررررررررة للريال

    50 تصووويبة قوية من بنزيما ولكنها تلمس الدفاع وتعتلي العارضة.. ركنية للريال

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول

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    بطاقة صفراء لكروس

    45 بعد تدخل قوي على جاندوجان

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    41 عرررضية من جاندوجان ولكن الكرة تمر من أمام دفاع ريال مدريد بسلام

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الأول لريال مدريد

    35 تصوووووووويبة صاروخية من فينسيوس تسكن المرمى على يمين إيدرسون

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    31 عرررضية من رودريجو ولكن الكرة تمر فوق رأس فينسيوس

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    28 توقف اللعب لعلاج جاندوجان بعد تدخل قوي من روديجير

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    خطيرررررة للريال

    24 فيني يستغل خطأ رودري في إرجاع الكرة، يخطفها وينطلق ويرسل عررررضية ولكن دياز يتألق ويبعد الكرة قبل أن تصل إلى بنزيما