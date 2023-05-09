68' بطاقة صفراء من نصيب أنشيلوتي بسبب اعتراضه على قرار المساعد بإكمال الهجمة التي انتهت بالهدف! لأن كارلو كان يرى أن الكرة تجاوزت خط التماس في بداية الهجمة