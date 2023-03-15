قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
فابينيو - جيمس ميلنر
جوتا - كودي جاكبو - محمد صلاح
داروين نونيز
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت أرنولد
فابينيو - جيمس ميلنر
جوتا - كودي جاكبو - محمد صلاح
داروين نونيز
The Reds to take on Real Madrid tonight 👊#RMALIV— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023
سوف يعتمد كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبوا كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - توني كروس
فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي
📋✅ تشكيلة فريقنا لمباراة دوري الأبطال!— ريال مدريد (@realmadridarab) March 15, 2023
🆚 @LFC_Arabic #UCL pic.twitter.com/snXQpCughc
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وليفربول في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.
نجح الملكي في تحقيق فوز تاريخي على الريدز بخماسية مقابل هدفين على ملعب آنفيلد، مما يعطيه أفضلية كبيرة للغاية للتأهل إلى الدور التالي، مع التقدم بفارق بثلاثة أهداف، وخاصًة وأن مباراة العودة ستقام على أرضه ووسط جمهوره.
يحلم ليفربول بتحقيق معجزة من أجل الصعود لربع النهائي، ولكن أمام من؟ البطل التاريخي لهذه المسابقة، هل يمكن أن تحدث المفاجأة؟ أم أن المباراة ستُحسم مبكرًا للغاية؟ هذا ما سنراه