مباشرأوساسونا ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب السادار

Osasuna Real Madrid LaLiga 2023@Osasuna/@realmadrid
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ملخص

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    60 بوديمير يمهد الكرة إلى جارسيا الذي يسدد الكرة ولكن كورتوا يمسك بها

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    فينسيوس يستعرض!

    56 فينسيوس يمر من المدافع بشكل رائع ويحاول أن يرراوغ الخارس ولكن هريرا يمسك بها

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    54 تصووووببة من رودريجو ولكن هيريرا يمسك بها

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    53 تصووووبة من بوديمير ولكن كورتوا يتصدى لها

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    51 هدف ملغي للريال بسبب تسلل على فينسيوس

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    خطيررررررررة للريال

    46 رودريجو يستلم الكرة على حدود المنطقة ويسدد الكرة بشكل رررائع ولكنها تمر بجوار العارضة

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    مشادة بين جوميز وفينسيوس قبل نهاية الشوط الأول

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    بطاقة صفراء للاعب أوساسونا

    45 مونكايولا يتحصل على إنذار بعد عرقلة فينسيوس في مرتدة للريال

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    35 هدوء نسق اللعب في الدقاق السابقة

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    27 عررضية من الجهة اليسرى لفريق أوساسونا، كامافينجا يعترض الكرة، كادت أن تغالط كورتوا ولكن الكرة تمر بجوار القائم.. ركنية

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    محاولة من الريال

    17 عرررضية من الجهة اليسرى من فينسيوس، الكرة تصل إلى فالفيردي الذي يسدد على الطائر ولكن كرته تمر بجوار القائم

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    15 تصووويبة قوية من جوميز ولكن كورتوا يتصدى لها

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    ماذا أضاعت يا بوديمير؟

    14 عرضية رائعة من الجهة اليسرى بقدم الزلزولي، تصل إلى الكرواتي بوديمير الذي لم يكن مراقبًا ولكنه يسدد الكرة برأسه بشكل سئ

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    أوووووووه الهدف الأول يضيع من الريال

    10 تمريرة رررائعة تضع فينسيوس أمام المرمى، جونيور ينطلق ويسدد ولكن هيريرا يتصدى لها وتخرج لركنية

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    6 تعطل اللعب لعلاج كامافينجا الذي سقط بعد التحام قوي مع لاعب أوساسونا

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    انطلاق المباراة

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    تشكيل أوساسونا ضد ريال مدريد

    قرر أراساتي الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة | 4-3-3
    سيرجيو أراساتي
    مانويل سانشيز - ديفيد جارسيا - أوناي جارسيا - جون مونكايولا
    مويسيس جوميز - لوكاس تورو - داركو براشانتس
    عبد الصمد الزلزولي - أنتي بوديمير - روبين جارسيا

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    تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

    سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:

    الخطة | 4-3-3

    تيبو كورتوا
    دافيد ألابا - ناتشو - أنطونيو روديجير - ميليتاو
    داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش
    فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي