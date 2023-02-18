60' بوديمير يمهد الكرة إلى جارسيا الذي يسدد الكرة ولكن كورتوا يمسك بها
مباشرأوساسونا ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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فينسيوس يستعرض!
56' فينسيوس يمر من المدافع بشكل رائع ويحاول أن يرراوغ الخارس ولكن هريرا يمسك بها
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54' تصووووببة من رودريجو ولكن هيريرا يمسك بها
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53' تصووووبة من بوديمير ولكن كورتوا يتصدى لها
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51' هدف ملغي للريال بسبب تسلل على فينسيوس
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خطيررررررررة للريال
46' رودريجو يستلم الكرة على حدود المنطقة ويسدد الكرة بشكل رررائع ولكنها تمر بجوار العارضة
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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مشادة بين جوميز وفينسيوس قبل نهاية الشوط الأول
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بطاقة صفراء للاعب أوساسونا
45' مونكايولا يتحصل على إنذار بعد عرقلة فينسيوس في مرتدة للريال
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35' هدوء نسق اللعب في الدقاق السابقة
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27' عررضية من الجهة اليسرى لفريق أوساسونا، كامافينجا يعترض الكرة، كادت أن تغالط كورتوا ولكن الكرة تمر بجوار القائم.. ركنية
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محاولة من الريال
17' عرررضية من الجهة اليسرى من فينسيوس، الكرة تصل إلى فالفيردي الذي يسدد على الطائر ولكن كرته تمر بجوار القائم
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15' تصووويبة قوية من جوميز ولكن كورتوا يتصدى لها
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ماذا أضاعت يا بوديمير؟
14' عرضية رائعة من الجهة اليسرى بقدم الزلزولي، تصل إلى الكرواتي بوديمير الذي لم يكن مراقبًا ولكنه يسدد الكرة برأسه بشكل سئ
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أوووووووه الهدف الأول يضيع من الريال
10' تمريرة رررائعة تضع فينسيوس أمام المرمى، جونيور ينطلق ويسدد ولكن هيريرا يتصدى لها وتخرج لركنية
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6' تعطل اللعب لعلاج كامافينجا الذي سقط بعد التحام قوي مع لاعب أوساسونا
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انطلاق المباراة
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تشكيل أوساسونا ضد ريال مدريد
قرر أراساتي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
سيرجيو أراساتي
مانويل سانشيز - ديفيد جارسيا - أوناي جارسيا - جون مونكايولا
مويسيس جوميز - لوكاس تورو - داركو براشانتس
عبد الصمد الزلزولي - أنتي بوديمير - روبين جارسيا
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تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
دافيد ألابا - ناتشو - أنطونيو روديجير - ميليتاو
داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - فيدريكو فالفيردي