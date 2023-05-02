أهلا بكم في البث المباشر الكتابي للمواجهة التي ستجمع بين ريال سوسيداد وريال مدريد في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب أنويتا.

يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 68 نقطة ويبحث عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على أمله الضعيف جدًا في المنافسة على لقب الدوري، خاصًة مع فوز برشلونة على أوساسونا وارتفاع الفارق إلى 14 نقطة.

في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بالإضافة إلى غياب بعض اللاعبين المهمين عن الملكي أمثال فيني، بنزيما ومودريتش، من أجل أن يحقق الانتصار ويحافظ على مركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.