أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 بين رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في ختام الجولة، على ملعب دي فاليكاس.

يحتل ريال مدريد وصافة الترتيب برصيد 32 نقطة بعد فوز برشلونة على ألميريا، ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل استعادة الصدارة مرة أخرى.

في المقابل يتواجد رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 18 نقطة ويسعى الفريق لمواصلة موسمه الجيد وتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره أمام حامل اللقب.