مباشرتشيلسي ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 على ملعب ستامفورد بريدج

Joao Felix Militao Chelsea Real MadridGetty Images
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ملخص

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    نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على تشيلسي بهدفين نظيفين وتأهله لنصف النهائي

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    82' تسديدة قوووية من مودريك ولكن كورتوا يمسك بالكرة

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للريال

    79' تمريرة من فيني بإتجاه فالفيردي الذي يستلم الكرة بشكل رائع، يتجاوز اللاعبين بشكل ممتع ويمرر الكرة إلى رودريجو على طبق من ذهب ليسدد الكرة في المرمى

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    تبديل لريال مدريد وآخر لتشيلسي

    76' دخول سيبايوس بدلًا من كروس من جانب الريال

    ودخول ماونت بدلا من هافيرتز في فريق تشيلسي

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    75' تمريرة رائعة تضع فيني أمام المرمى ولكن دفاع تشيلسي يقطع الكرة بشكل رائع

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    تبديل لريال مدريد

    70' خروج بنزيما ودخول تشواميني

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    68' تسديدة قووية من جيمس ولكن ميليتاو يعترضها وتخرج لركنية

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    ثلاثة تبديلات لتشيلسي

    67' دخول كل من مودريك، رحيم سترلينج وفيليكس

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    الهدف الثاني يضيع من ريال مدريد

    65' رودريجو يمرر إلى بنزيما، ولكن كريم يسدد الكرة بشكل ضعيف

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    64' تسديدة قوووية من إنزو ولكن كورتوا يتصدى لها

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    59' تسديدة من كالاجير ولكن كورتوا يمسك بالكرة

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لريال مدريد

    57' تمريرة رررائعة بإتجاه رودريجو الذي يتوغل في المساحة، يلعب عرررضية إلى فيني الذي يمرر له الكرة مجددًا قبل أن يسددها في المرمى

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    خطيرررة من تشيلسي

    56' كانتي يمرر إلى كاي الذي ينطلق ويسدد! ولكن كورتوا يمسك بالكرة

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    54' تسديدة قووووية من إنزو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    هدف ضائع من تشيلسي

    52' عرررضية الدفاع يشتتها وتصل إلى كانتي أمام المرمى، الفرنسي يسدد ولكن ميليتاو يعترض الكرة وتخرج لركنية

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    50' بطاقة صفراء للاعب ريس جيمس بعد تدخل قوي على كامافينجا

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    مستحيل مستحيل! الهدف الأول يضيع من تشيلسي

    45' عرررضية رائعة من جيمس، تصل إلى كوكوريلا أمام المرمى وتسديدة قووية ولكن كورتوا يُبدع ويتصدى لها!

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    41' عرررضية رائعة من لوكا مودريتش ولكن فيني يسدد الكرة بشكل سئ، وتخرج لركلة مرمى