79' مرتدة مثالية لريال مدريد، أسينسيو يمرر كرة رررائعة إلى فينسيوس الذي يتوغل وينفرد بالمرمى قبل أن يمررها على طبق من ذهب إلى فاسكيز الذي يودعها في المرمى الخالي