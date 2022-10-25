مباشرلايبزيج ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
بث مباشر: شاهد مباراة لايبزيج ضد ريال مدريد في دوري الأبطال
- -
29' عررررضية من فاسكيز ولكن دفاع لايبزيج يشتت الكرة
- -
26' عررضية خطيرة من سيماكان ولكن فاسكيز يشت الكرة لركنية
- -
21' تسديدة مباغتة وقووية من دفاع الريال استغلالًا لخروج الحارس من مرماه ولكنها بعيدة عن المرمى
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول نكونو يسجل الثاني للايبزيج
18' تسديدة ترتطم باللاعب تشاوميني وتصل إلى نكونو المنفرد بالمرمى والذي يسددها بكل قووة في الشباك
- -
أوووووووووه نكونو يهدر الثاني
15' خطيررررة للايبزيج، طويه بإتجاه نكونو، كورتوا يخرج من مرماه بشكل خاطئ، كريستوفر يراوغ ويسدد الكرة ولكنها في الشباك الخارجية
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووول لايبزيج يسجل الأول
12' ركنية للفريق الألماني ورأسية قوووية يتصدى لها كورتوا، ترتد إلى جفارديول الذي يسددها برأسه في المرمى
- -
8' تمريرة من فاسكيز إلى أسينسيو، وعررضية يشتتها الدفاع وتصل إلى كامافينجا وتسديدة ولكنها عالية عن المرمى
- -
فررصة أولى للريال
4' ركنية للملكي، الكرة تصل إلى تشاوميني ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
فرصة أولى خطيررة للايبزيج
1' عرررضية خطيرررة من لايبزيج بقدم فورسبيرج ولكن كورتوا يتصدى لها
- -
انطلاق المباراة
- -
تشكيل ريال مدريد ضد لايبزيج
سوف يعتمد أنشيلوتي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
تيبو كورتوا
ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
توني كروس - أوريلين تشاوميني - إدوارد كامافينجا
فينسيوس جونيور - رودريجو جوس - ماركو أسينسيو
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ولايبزيج على ملعب ريد بول أرينا.
يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وكان قد حسم تأهله للدور التالي في الجولة السابقة التي تعادل فيها في الثواني الأخيرة مع شاختار دونيتسك بهدف لكل فريق.
في المقابل يتواجدلايبزيج المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويسعى الفريق لاستغلال تأهل الملكي وإراحة بعض الأساسيين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تُقرب الفريق أكثر من الصعود للدور المقبل.
- -
تشكيل لايبزيج ضد ريال مدريد
قرر ماركو روزا الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-2-3-1
يانيس بلاسيفيتش
ديفيد روام - يوشكو جفارديول - فيلي أوربان - محمد سيماكان
كزافر شلاجير - أمادو هايدرا
إيميل فورسبيرج - كريستوفر نكونو - دومينيك سوبوسلاي
أندريه سيلفا