مدونة حية

بث مباشر: دوري الأبطال يعود .. ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس ضد ليون

تابع أحداث اليوم الرياضي 7 أغسطس

محدث
التعليقات()
Real madrid juventus
GettyImage

جيسوس يضيف الثاني للسيتي

2020-08-07T20:28:56Z

خطأ آخر من فاران

أعاد فاران الكرة بالخطأ إلى حارس المرمى ليخطفها جيسوس ويسجل الثاني

رونالدو يمنح يوفنتوس التقدم

2020-08-07T20:19:59Z

تسديدة صاروخية

واستطاع كريستيانو رونالدو تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى لتصبح النتيجة 2-1

كريستيانو رونالدو يعدل ليوفنتوس

2020-08-07T19:43:36Z

من علامة الجزاء

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 42 

كريم بنزيما يتعادل لريال مدريد

2020-08-07T19:28:56Z

الفرنسي يلهب الأجواء

سجل كريم بنزيما بضربة رأسية هدف التعادل في الدقيقة 27 من عرضية رودريجو

ديباي يزيد من أوجاع كريستيانو رونالدو

2020-08-07T19:12:16Z

من ركلة جزاء

تقدم ممفيس ديباي لصالح ليون من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو

مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد

2020-08-07T19:10:46Z

خطأ دفاعي قاتل

أحرز رحيم سترلينج الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج من خطأ دفاعي لرفائيل فاران