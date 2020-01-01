خطأ دفاعي قاتل

ماذا تفعل يا فاران🤔



هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق رحيم ستيرلينج🤩pic.twitter.com/7EG29mfuOc — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2020

أحرز رحيم سترلينج الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج من خطأ دفاعي لرفائيل فاران