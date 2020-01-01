جيسوس يضيف الثاني للسيتي
خطأ آخر من فارانأعاد فاران الكرة بالخطأ إلى حارس المرمى ليخطفها جيسوس ويسجل الثاني
رونالدو يمنح يوفنتوس التقدم
تسديدة صاروخيةواستطاع كريستيانو رونالدو تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى لتصبح النتيجة 2-1
كريستيانو رونالدو يعدل ليوفنتوس
من علامة الجزاءنجح كريستيانو رونالدو في تسجيل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 42
كريم بنزيما يتعادل لريال مدريد
الفرنسي يلهب الأجواءسجل كريم بنزيما بضربة رأسية هدف التعادل في الدقيقة 27 من عرضية رودريجو
سجل كريم بنزيمة 5 أهداف في آخر 6 مباريات له في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2020
مانشستر سيتي 1⃣ - 1⃣ ريال مدريدpic.twitter.com/X4Cx59VVqo
ديباي يزيد من أوجاع كريستيانو رونالدو
من ركلة جزاءتقدم ممفيس ديباي لصالح ليون من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو
مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد
خطأ دفاعي قاتلأحرز رحيم سترلينج الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج من خطأ دفاعي لرفائيل فاران
ماذا تفعل يا فاران🤔— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2020
هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق رحيم ستيرلينج🤩pic.twitter.com/7EG29mfuOc
تشكيل يوفنتوس أمام ليون
Mr Champions League starts for Juventus against Lyon 🐐— Goal (@goal) August 7, 2020
Paulo Dybala and Moussa Dembele among the substitutes 🤩#JUVOL #UCL pic.twitter.com/FBOkgwqgaM
تشكيل ليون ضد يوفنتوس
La composition de notre équipe pour ce 8ème de finale retour de @ChampionsLeague ! 👊🔴🔵#JuveOL pic.twitter.com/oK7pA16Kni— Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2020
تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد
Your City line-up for tonight’s huge #UCL match! 🙌— Manchester City (@ManCity) August 7, 2020
Starting XI | Ederson, Walker, Fernandinho (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus.
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/15xYmqhKDF
تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @ManCityES!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/8OgrDe5Mu4— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) August 7, 2020