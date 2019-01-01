جوائز الدوري السعودي هي جوائز تمنحها وتنظمها رابطة دوري المحترفين السعودي والتي يتم فيها تتويج الفائزين في 6 فئات مختلفة وهي جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي وجائزة القفاز الذهبي، وهي المرة الأولى التي يُنظم فيها رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حفل تكريم عن الموسم الكروي السعودي.

​