مدونة حية

مباشر | حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي 2018-19.. لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل توزيع جوائز الأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019

محدث
التعليقات()

2019-05-18T20:57:31Z

يتقدم الحارس الأسطوري للكرة السعودية لتسليم جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي هذا الموسم

2019-05-18T20:56:21Z

الجائزة الرابعة هي القفاز الذهبي، والمرشحون لها هم: "براد جونز، فاروق بن مصطفى، كاسيو"

محمد كنو يفوز بجائزة أفضل لاعب سعودي

2019-05-18T20:55:30Z

كنو يتوج بجائزة الأفضل من بين اللاعبين السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كنو يتسلم الجائزة ثم يشكر الحضور ونادي الهلال والجمهور وجميع من ساعدوه في الوصول لهذا الإنجاز ثم ينهي كلمته

2019-05-18T20:53:21Z

فؤاد أنور يتقدم إلى المنصة لتسليم جائزة أفضل لاعب سعودي

2019-05-18T20:51:33Z

الجائزة الثالثة هي جائزة أفضل لاعب سعودي، والمرشحون لها هم: "سلطان الغنام، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي، عبد الفتاح آدم، محمد كنو"

2019-05-18T20:50:06Z

حمد الله يصعد على المنصة ويستلم جائزة الحذاء الذهبي من ماجد عبد الله، ثم يلقي كلمة يشكر فيها جميع لحضور والمشاهدين ويشكر جميع عناصر النصر خاصةً الجمهور، وفي الأخير يشكر عائلته

عبد الرزاق حمد الله يفوز بجائزة الحذاء الذهبي

2019-05-18T20:48:42Z

حمد الله يتوج بالحذاء الذهبي رسمياً

سجل حمد الله هذا الموسم 34 هدفاً وصل بهم لقمة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم بفارق كبير عن أقرب منافسيه

متعب المفرج يفوز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي

2019-05-18T20:45:49Z

متعب المفرج يتسلم أول جوائز الحفل الخاصة بأفضل لاعب واعد

متعب المفرج هو أفضل لاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، ويصعد الآن ويتسلم جائزته ويلتقط الصور التذكارية، ثم يلقي كلمة يرحب بها بالحضور ويشكر والديه على دعمهم وزملائه

2019-05-18T20:42:55Z

الجائزة الأولى هي الخاصة بأفضل لاعب واعد المتنافس عليها: "هارون كمارا، محمد المجحد، متعب المفرج، سعود عبد الحميد، حمدان الشمراني".

2019-05-18T20:42:30Z

يبدأ الآن توزيع الجوائز...

2019-05-18T20:36:32Z

يلقي السيد قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كلمة في هذه الأثناء

2019-05-18T20:34:25Z

يُعرض الآن فيديو بأبرز لحظات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان..

2019-05-18T20:28:22Z

تتلى الآن آيات من القرآن الكريم في قاعة الحفل كبداية له

بداية الحفل

2019-05-18T20:27:25Z

تبدأ الآن مجريات حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي 2018-19

2019-05-18T20:17:53Z

2019-05-18T20:16:10Z

عدب الرزاق حمد الله يصل الآن لمقر الحفل ويجلس على الطاولة المخصصة للمرشحين لأفضل لاعب في الدوري السعودي

برنامج حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي

2019-05-18T20:02:36Z

هذا هو برنامج الليلة قبل انطلاق الحدث المنتظر بدقائق

شاركنا في وضع تشكيل الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم

2019-05-18T20:02:09Z

صوت عبر تويتر للاعبك المفضل في كل مركز

2019-05-18T19:53:25Z

ينافس على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم الخماسي عبد الرزاق حمد الله، ليندر تاوامبا، نور الدين أمرابط، بافيتيمبي جوميس ودجانيني تافاريس، أما جائزة أفضل لاعب سعودي فيتنافس عليها محمد كنو، سلطان الغنام، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي وعبد الفتاح آدم... اضغط هنا للمزيد عن الحفل وتفاصيل أكثر عن جميع الجوائز

2019-05-18T19:53:10Z

جوائز الدوري السعودي هي جوائز تمنحها وتنظمها رابطة دوري المحترفين السعودي والتي يتم فيها تتويج الفائزين في 6 فئات مختلفة وهي جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي وجائزة القفاز الذهبي، وهي المرة الأولى التي يُنظم فيها رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حفل تكريم عن الموسم الكروي السعودي.

2019-05-18T19:48:42Z

فاز النصر بالدوري السعودي هذا الموسم بعد منافسةٍ شرسة مع الهلال حامل اللقب، وقدم لنا العالمي هدية سارة قادمة من المغرب تجمل اسم عبد الرزاق حمد الله، والذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد تسجيله 34 هدفاً وضعوه على قمة هدافي الدوري، ونصب نفسه عل عرش أكثر اللاعبين تسجيلاً في موسم واحد من المسابقة... اضغط هنا بمطالعة ترتيب الدوري السعودي وهدافيه

2019-05-18T19:47:12Z

سيكون حفل الموسم الحالي للأفضل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ذو نكهةٍ خاصة، فكما أعلنت اللجنة المنظمة سيكون ضخماً ولائقاً بالدوري السعودي الذي لفت الأنظار بمحترفيه ومستوى فرقه هذا الموسم

2019-05-18T19:45:03Z

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة لحفل توزيع جوائز الأفضل في موسم 2018-19 بالدوري السعودي..