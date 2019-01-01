محمد كنو يفوز بجائزة أفضل لاعب سعودي
كنو يتوج بجائزة الأفضل من بين اللاعبين السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمانكنو يتسلم الجائزة ثم يشكر الحضور ونادي الهلال والجمهور وجميع من ساعدوه في الوصول لهذا الإنجاز ثم ينهي كلمته
عاجل — #محمد_كنو يحصل على جائزة أفضل لاعب سعودي#الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/sa7W9PfviH— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 18, 2019
عبد الرزاق حمد الله يفوز بجائزة الحذاء الذهبي
حمد الله يتوج بالحذاء الذهبي رسمياًسجل حمد الله هذا الموسم 34 هدفاً وصل بهم لقمة ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم بفارق كبير عن أقرب منافسيه
عبدالرزاق حمدالله يحصل على جائزة "الحذاء الذهبي"#الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/MoBEfPCM0Y— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 18, 2019
متعب المفرج يفوز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي
متعب المفرج يتسلم أول جوائز الحفل الخاصة بأفضل لاعب واعدمتعب المفرج هو أفضل لاعب واعد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19، ويصعد الآن ويتسلم جائزته ويلتقط الصور التذكارية، ثم يلقي كلمة يرحب بها بالحضور ويشكر والديه على دعمهم وزملائه
عاجل — متعب المفرج يحصل على جائزة أفضل لاعب واعد#الرابطة_تكرم_نجوم_الدوري_السعودي pic.twitter.com/bCXGbJU49Y— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 18, 2019
بداية الحفل
تبدأ الآن مجريات حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي 2018-19
بيدرو مدرب #التعاون وروي فيتوريا مدرب #النصر يتبادلان الحديث قبل بداية الحفل.👨🏫 pic.twitter.com/AW7x5mCzIh— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
أسطورة النصر الذهبي ماجد عبد الله🥇، برفقه مدرب الفريق روي فيتوريا.👌 pic.twitter.com/spTQXJX3zh— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
برنامج حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري السعودي
هذا هو برنامج الليلة قبل انطلاق الحدث المنتظر بدقائق
برنامج حفل جوائز الاتحاد السعودي لكرة القدم.🗒️ pic.twitter.com/h6MDLTVleD— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
شاركنا في وضع تشكيل الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم
صوت عبر تويتر للاعبك المفضل في كل مركز
الجماهير السعودية تختار سالم الدوسري كأفضل جناح أيسر في الدوري.👤 pic.twitter.com/pSmrmL3mfm— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019
جوائز الدوري السعودي هي جوائز تمنحها وتنظمها رابطة دوري المحترفين السعودي والتي يتم فيها تتويج الفائزين في 6 فئات مختلفة وهي جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي وجائزة القفاز الذهبي، وهي المرة الأولى التي يُنظم فيها رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حفل تكريم عن الموسم الكروي السعودي.