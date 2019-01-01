ستكون نسخة الليلة هي رقم 7 في حفل جوائز دوري المحترفين الإماراتي أو جائزة الكرة الذهبية، حيث أطلقت النسخة الأولى من حفل جوائز دوري الخليج العربي عقب إنتهاء موسم 2012-2013، و من بين الـ6 مواسم الماضية تُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ حفل توزيع جوائز الدوري الإماراتي التي سيقام فيها الحفل قبل نهاية الموسم الكروي