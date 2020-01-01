تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة، ليفربول، يوفنتوس، وباقي المواجهات

إشبيلية يتعادل مع بلد الوليد
يوفنتوس يسحق بارما برباعية
كريستيانو رونالدو يتألق
انتصر يوفنتوس 4-0 على بارما في الدوري الإيطالي
لا يمرر إلى الأمام ونحتاج إلى أوزيل وليس النني
ردود الفعل
ما هي ردود فعل الجماهير على مستوى النني أمام إيفرتون
بايرن ميونخ يعود أمام ليفركوزن ويتصدر الدوري الألماني
انتصر بايرن ميونخ 2-1 على باير ليفركوزن ليعود لصدارة البوندسليجا
آرسنال يستمر في السقوط ويخسر أمام إيفرتون
تلقى آرسنال هزيمة جديدة وهذه المرة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
استمرار سقوط ريال سوسييداد وفياريال يتفوق على أوساسونا
نجح فياريال في زيادة الفارق مع برشلونة بعد الفوز على أوساسونا بنتيجة 3-1
بينما سقط ريال سوسييداد في فخ الهزيمة 2-1 أمام ليفانتي ليتوقف عند 26 نقطة
ردود الفعل على مستوى محرز أمام ساوثامبتون
اللاعب شارك بديلًا
ما هي ردود فعل الجماهير على مستوى محرز أمام ساوثامبتون؟
خطة كاملة من كومان لأجل كوتينيو
أفكار خاطئة مكررة
لماذا سقط برشلونة في فخ التعادل مع فالنسيا؟
برشلونة يسقط في فخ التعادل مع فالنسيا
مباراة سيئة
تعادل برشلونة 2-2 مع فالنسيا في ليلة معادلة ليونيل ميسي لرقم بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد
لايبزيج يسقط بالتعادل أمام كولن
تعادل لايبزيج مع كولن ليمنح باير ليفركوزن وبايرن ميونخ فرصة الانفراد بالصدارة
مانشستر سيتي ينتصر على ساوثامبتون
فاز مانشستر سيتي بهدف نظيف على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي
ميسي يسجل في فالنسيا ويعادل رقم بيليه
وصل إلى 643 هدفًا مع برشلونة
أصبح ميسي على بعد هدف واحد من تجاوز رقم بيليه مع سانتوس
تابع مباراة برشلونة وفالنسيا
تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفالنسيا
أتلتيكو مدريد يعتلي صدارة الليجا بالفوز على إلتشي
سواريز سجل هدفين
فاز أتلتيكو مدريد 3-1 على إلتشي في الدوري الإسباني
مطالبات بذهابه إلى ريال مدريد أو برشلونة
أشادة واسعة بصلاح
ردود أفعال الجماهير على مستوى محمد صلاح أمام كريستال بالاس
ليفربول ينتصر بسباعية على كريستال بالاس
تألق صلاح البديل
فاز ليفربول بسباعية نظيفة على كريستال بالاس في مباراة الدور الإنجليزي