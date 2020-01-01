تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة، ليفربول، يوفنتوس، وباقي المواجهات

نجح فياريال في زيادة الفارق مع برشلونة بعد الفوز على أوساسونا بنتيجة 3-1

بينما سقط ريال سوسييداد في فخ الهزيمة 2-1 أمام ليفانتي ليتوقف عند 26 نقطة