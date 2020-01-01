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تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة، ليفربول، يوفنتوس، وباقي المواجهات

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Saturday games
Getty

إشبيلية يتعادل مع بلد الوليد

2020-12-19T21:59:10Z

المباراة انتهت 1-1
Sevilla Valladolid LaLiga
Getty Images

يوفنتوس يسحق بارما برباعية

2020-12-19T21:46:06Z

كريستيانو رونالدو يتألق

انتصر يوفنتوس 4-0 على بارما في الدوري الإيطالي

تقرير المباراة

Bonucci Cristiano Ronaldo celebrating Parma Juventus
Getty Images

لا يمرر إلى الأمام ونحتاج إلى أوزيل وليس النني

2020-12-19T19:32:45Z

ردود الفعل

ما هي ردود فعل الجماهير على مستوى النني أمام إيفرتون

طالع

Elneny
Getty

بايرن ميونخ يعود أمام ليفركوزن ويتصدر الدوري الألماني

2020-12-19T19:27:43Z

انتصر بايرن ميونخ 2-1 على باير ليفركوزن ليعود لصدارة البوندسليجا

تقرير المباراة

Serge Gnabry Bayer Leverkusen FC Bayern München 191220
Getty Images

آرسنال يستمر في السقوط ويخسر أمام إيفرتون

2020-12-19T19:26:14Z

تلقى آرسنال هزيمة جديدة وهذه المرة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

استمرار سقوط ريال سوسييداد وفياريال يتفوق على أوساسونا

2020-12-19T19:24:48Z

نجح فياريال في زيادة الفارق مع برشلونة بعد الفوز على أوساسونا بنتيجة 3-1

بينما سقط ريال سوسييداد في فخ الهزيمة 2-1 أمام ليفانتي ليتوقف عند 26 نقطة

Levante Real Sociedad LaLiga
Getty Images

ردود الفعل على مستوى محرز أمام ساوثامبتون

2020-12-19T17:47:47Z

اللاعب شارك بديلًا

ما هي ردود فعل الجماهير على مستوى محرز أمام ساوثامبتون؟

 

Riyad Mahrez Manchester City 2020-21
Getty

خطة كاملة من كومان لأجل كوتينيو

2020-12-19T17:45:20Z

أفكار خاطئة مكررة

لماذا سقط برشلونة في فخ التعادل مع فالنسيا؟

التحليل

Barcelona valencia
Getty

برشلونة يسقط في فخ التعادل مع فالنسيا

2020-12-19T17:43:41Z

مباراة سيئة

تعادل برشلونة 2-2 مع فالنسيا في ليلة معادلة ليونيل ميسي لرقم بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد

تقرير المباراة

barcelona valencia leo messi
Getty

لايبزيج يسقط بالتعادل أمام كولن

2020-12-19T17:39:24Z

تعادل لايبزيج مع كولن ليمنح باير ليفركوزن وبايرن ميونخ فرصة الانفراد بالصدارة

 

***GER ONLY*** RB Leipzig FC Köln
imago images / Hartmut Bösener

مانشستر سيتي ينتصر على ساوثامبتون

2020-12-19T16:54:28Z

فاز مانشستر سيتي بهدف نظيف على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Ferran Torres Kyle Walker Raheem Sterling Manchester City 2020-21
Getty Images

ميسي يسجل في فالنسيا ويعادل رقم بيليه

2020-12-19T16:24:38Z

وصل إلى 643 هدفًا مع برشلونة

أصبح ميسي على بعد هدف واحد من تجاوز رقم بيليه مع سانتوس

تقرير

Messi Pele
Twitter

تابع مباراة برشلونة وفالنسيا

2020-12-19T15:34:10Z

تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفالنسيا

من هنا

Barcelona Valencia LaLiga Directo
Goal

أتلتيكو مدريد يعتلي صدارة الليجا بالفوز على إلتشي

2020-12-19T15:32:57Z

سواريز سجل هدفين

فاز أتلتيكو مدريد 3-1 على إلتشي في الدوري الإسباني

تقرير المباراة

مطالبات بذهابه إلى ريال مدريد أو برشلونة

2020-12-19T15:31:33Z

أشادة واسعة بصلاح

ردود أفعال الجماهير على مستوى محمد صلاح أمام كريستال بالاس

تقرير

Salah
Getty

ليفربول ينتصر بسباعية على كريستال بالاس

2020-12-19T15:29:52Z

تألق صلاح البديل

فاز ليفربول بسباعية نظيفة على كريستال بالاس في مباراة الدور الإنجليزي

تقرير المباراة

Mohamed Salah Roberto Firmino Liverpool 2020-21
Getty Images