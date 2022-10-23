أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة ساخنة ومنتظرة بين برشلونة وبلباو على ملعب كامب نو.

يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل إعادة الفارق إلى ثلاث نقاط مرة أخرى والبناء على الفوز الرائع الذي حققه على فياريال في الجولة الماضية.

في المقابل يتواجد فياريال في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ويرغب الفريق في مواصلة الانطلاقة الجيدة التي حققها بعد عودة أرنستو فالفيردي.