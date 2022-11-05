مباشربرشلونة ضد ألميريا: لحظة بلحظة اعتزال بيكيه
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني
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أوووووووووه ماذا أهدرت يا ديمبيلي؟
40' توريس ينفرد بالمرمى، بدلا من التسديد يمررها بالعرض إلى ديمبيلي ورأسية ولكن روبيو يتألق ويتصدى لها
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32' تمريرة رائعة من بوسكيتس بإتجاه ألبا الذي يحاول اللحاق بالكرة ولعبها عرضية، يلمسها ولكنها تصل سهلة في يد الحارس
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30' أوووووه تدخل رائع من المدافع كايكي ينقذ فرصة خطيرررة لبرشلونة
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أووووووووه شتيجن ينقذ هدف محقق لفريق ألميريا
28' انفراد تام للمهاجم رمضاني ولكن شتيجن يتصدى للكرة وتخرج لركنية
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ضغط كتالوني مستمر
25' ضغط متواصل من برشلونة بحثًا عن الهدف الأول
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خطيررررة لبرشلونة
18' تسديدة قووووووية من جوردي ألبا ولكن حارس ألميريا يتصدى لها، ترتد إلى توريس الذي يسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم
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رأسية من بيكيه
12' ركنية لبرشلونة، الكرة تصل إلى بيكيه ورأسية قووية ولكنها عالية عن المرمى
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أوووووووووووووه ضربة الجزاء تضيع!!
6' ليفاندوفيسكي يسدد ركلة الجزاء ولكنها تصطدم في الجزء الخارجي من العارضة وتخرج لركلة مرمى
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رررركلة جزاء لبرشلونة
حكم الفار يقرر احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من وجود لمسة يد على مدافع ألميريا
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فرصة أولى لبرشلونة
4' عررضية من الجهة اليمنى، تصل إلى توريس الذي يسددها برأسه، ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية.. مع مطالبات بوجود لمسة يد
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انطلاق المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة منتظرة بين برشلونة وألميريا على ملعب كامب نو.
يحتل برشلونة وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الملكي الذي تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع جيرونا، والحفاظ على الفارق على أقل تقدير قبل بدء كأس العالم.
في المقابل يتواجد ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، ويرغب الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور وبعض غيابات العملاق الكتالوني في الدفاع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
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تشكيل برشلونة ضد ألميريا
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - ماركوس ألونسو - جيرارد بيكيه - أليخاندرو بالدي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
فيران توريس - روبير ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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تشكيل ألميريا ضد برشلونة
قرر روبي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 5-3-2
فيرناندو روبيو
سيرجيو أكيمي - تشومي - رودريجو إيلي - كايكي فيرنانديز - هوبولانج مينديز
صامويل كوستا - جونزالو ميليرو - لوكاس روبرتون
ليو باتيستاو - لارجي رامازاني