أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة قوية بين رايو فاييكانو وبرشلونة على ملعب دي فايكاس.

يحتل برشلونة الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد الذي خسر أمس من جيرونا برباعية، ويسعى البلاوجرانا لتحقيق الانتصار من أجل زيادة الفارق بينهما إلى 14 نقطة، والاقتراب أكثر من التتويج بالبطولة.

في المقابل، يتواجد رايو فاييكانو في الترتيب العاشر ويملك 40 نقطة، ويأمل الفريق باستغلال أرضه وجمهوره من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر جدول الترتيب.