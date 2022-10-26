أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب سوتيفاي كامب نو.

ودع برشلونة دور المجموعات رسميًا للمرة الثانية على التوالي، وسيعمل على تقديم مباراة قوية أمام الفريق البافاري للثأر من هزيمة الدور الأول.

أما بايرن ميونخ، يحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في أول أربع مباريات، وضمن بالفعل التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.