مباشربرشلونة ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
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ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال
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تشكيل لايبزيج ضد ريال مدريد
الخطة | 4-2-3-1
أولرايش
ألفونسو ديفيز - دي ليخت - أوباميكانو - مزراوي
كيميتش - جوريتسكا
ماني - موسيالا - جنابري
شوبو موتينج
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تشكيل برشلونة ضد بايرن ميونخ
الخطة | 4-3-3
تير شتيجن
بالدي - كوندي - ألونسو - بيليرين
فرانك كيسيه - بوسكيتس - دي يونج
بيدري - ليفاندوفسكي - ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب سوتيفاي كامب نو.
ودع برشلونة دور المجموعات رسميًا للمرة الثانية على التوالي، وسيعمل على تقديم مباراة قوية أمام الفريق البافاري للثأر من هزيمة الدور الأول.
أما بايرن ميونخ، يحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في أول أربع مباريات، وضمن بالفعل التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.