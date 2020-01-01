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لحظة بلحظة: بايرن ميونخ وليون ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

تابع مباريات اليوم 19 أغسطس 2020

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Serge Gnabry Lyon Bayern Munich Champions League 19082020
Getty

جنابري يضيف الثاتي لبايرن ميونخ

2020-08-19T19:33:16Z

في الدقيقة 32 نجح جنابري في إضافة الثاني لبايرن ميونخ ضد ليون

جنابري يفتتح التسجيل لبايرن ميونخ

2020-08-19T19:18:01Z

الدقيقة 18 شهدت تسجيل بايرن ميونخ لهدف التقدم عن طريق جنابري بقدمه اليسرى

بث مباشر: بايرن ميونخ ضد ليون

2020-08-19T19:00:26Z

تابع اللقاء

يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة بايرن ميونخ وليون من هنا
ONLY GERMANY FC Bayern Lyon
Imago Images / Poolfoto

التشكيل الأساسي : بايرن ميونخ ضد ليون

2020-08-19T18:08:12Z

بث مباشر: الرائد ضد الشباب

2020-08-19T18:06:58Z

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بث مباشر: الفتح والاتفاق

2020-08-19T15:52:53Z

بث مباشر: الحزم وأبها

2020-08-19T15:52:17Z

بث مباشر: الفيصلي والاتحاد

2020-08-19T15:51:09Z

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