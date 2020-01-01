لحظة بلحظة: بايرن ميونخ وليون ومباريات اليوم في الدوري السعودي والمصري

جنابري يضيف الثاتي لبايرن ميونخ
جنابري يفتتح التسجيل لبايرن ميونخ
بث مباشر: بايرن ميونخ ضد ليون
تابع اللقاءيمكن متابعة البث المباشر لمواجهة بايرن ميونخ وليون من هنا
أبها يسقط أمام الحزم
شاهد أهداف فوز الحزم بثنائية نظيفة على أبها
🎥 - أهداف المباراة | #ابها 0 : 2 #الحزم#ابها_الحزم pic.twitter.com/TrTBeoqleg— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
التشكيل الأساسي : بايرن ميونخ ضد ليون
لا تغييرات في فريق بايرن الذي اكتسح برشلونة— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2020
وديمبلي على مقاعد بدلاء ليون
إليكم اختيارات هانسي فليك ورودي جارسيا 📋 pic.twitter.com/nnbJNmswIk
بث مباشر: الرائد ضد الشباب
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🔗 — بث مباشر لمباراة #الرائد_الشباب (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/gKravDCk2s— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
التعادل يحسم مواجهة الاتفاق والفتح
🎥⚽ أهداف المباراة | #الفتح 1 : 1 #الاتفاق— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
#الفتح_الاتفاق pic.twitter.com/bNqdzEvr9Q
الاتحاد يسقط أمام الفيصلي
نتيجة مخيبة
الاتحاد يتعادل مع الفيصلي 1-1 ويستمر في ترنحه
🎥 أهداف المباراة | #الفيصلي 1 : 1 #الاتحاد#الاتحاد_الفيصلي pic.twitter.com/noYTyi4I2l— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
بث مباشر: الفتح والاتفاق
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفتح_الاتفاق (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣ https://t.co/b0zyqzgpbT— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
بث مباشر: الحزم وأبها
🔗 — بث مباشر لمباراة #ابها_الحزم (الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 4️⃣ https://t.co/BYrVx5GpDO— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020
بث مباشر: الفيصلي والاتحاد
تابع تغطية جول للمباراة من هنا
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيصلي_الاتحاد(الجولة الـ26) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/0LYUmCNnZX— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 19, 2020