78' ركنية، تصل إلى ماركينيوس ورأسية قوووية ولكن سومير يمسك بالكرة
مباشرباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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فرصة لباريس سان جيرمان
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تبديل لبايرن وآخر لباريس
75' دخول الثنائي فتينيا وتوماس مولر إلى أرض الملعب
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سومير يتعملق ويحرم باريس من التعادل
73' تمريرة رائعة تضع مبابي أمام المرمى، كيليان ينطلق بقوووة ويسدد ولكن سومير يتصدى لها، ترتد إلى نيمار الذي يصوب كرة قووية ولكن الحارس السويسري يتصدى مرة أخرى
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69' بطاقة صفراء على كيمبيمبي بعد تدخل قوي على كومان
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دوناروما يتألق
63' عررضية ورأسية قووية ولكن دوناروما يتصدى لها
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أووووووووووه العارضة تحرم بايرن ميونخ من الهدف الثاني
63' موسيالا يتوغل من الجهة اليمنى ويمرر إلى موتينج الذي يسدد ولكن الكرة ترتطم بالعارضة
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خطيرررة لبايرن
61' عرررضية من كومان إلى موتينج الذي يسدد الكرة على الطائر ولكن دوناروما يمسك بالكرة
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تبديلين لباريس سان جيرمان
57' دخول كيليان مبابي وفابيان رويز
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كومان يسجل الأول لبايرن ميونخ
53' عررضية رائعة من ديفيز إلى كومان الذي يسدد من لمسة واحدة قوووية تمر من تحت يدي دوناروما وتسكن المرمى
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50' تعطل اللعب لعلاج دانيلو الذي سقط بعد التحام مع سومير حارس بايرن ميونخ
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خطيررررة لباريس
49' إيمري يراوغ ديفيز بشكل رائع ويلعب عررضية إلى نيمار ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية
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بداية الشوط الثاني
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تبديل لكل فريق قبل بداية الشوط الثاني
دخول كيمبيمبي بدلًا من حكيمي.. لباريس سان جيرمان
وديفيز بدلًا من كانسيلو.. لبايرن ميونخ
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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خطيررررررة للبايرن
43' تسديدة قوووية من كيميش ولكن دوناروما يمسك بالكرة
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39' عررضية من كومان ولكن راموس يشتتت الكرة لركنية
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فرررصة للبايرن
33' تسديدة قووووية من كومان ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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خطيررررة لبايرن
30' عرررضية من الجهة اليسرى ورأسية من موتينج ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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ركلة حرة مباشرة لبايرن من على حدود منطقة الجزاء
29' كيميش يسدد الكرة ولكنها ترتطم بالحائط وتخرج لركنية
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26' موسيالا يتوعل داخل منطقة الجزاء ولكن راموس ينقذ الموقف ويشتت الكرة لركنية