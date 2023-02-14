مباشر باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال لموسم 2022-2023، في حديقة الأمراء