76' دخول إيمري وخروج فابيان رويز
مباشربايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تبديل لباريس سان جيرمان
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خطيرررررة من بايرن
75' ساني يحاول مراوغة راموس ويسدد! لكن الكرة تمر بجوار القائم
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69' فرصة مرتدة خطيررة لبايرن، ولكن مينديز يتدخل ويقطع تمريرة ساني إلى كومان
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تبديل لبايرن ميونخ
67' خروج موتينج ودخول ساني
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خطيررررررة لباريس
64' ركنية لباريس، الكرة تصل إلى راموس ورأسية قوووية ولكن سومر يتصدى لها وتخرج لركنية جديدة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بايرن يسجل الأول
61' جوريتسكا ومولر يضغطان على فيراتي، الكرة تصل إلى ليون الذي يمرر إلى موتينج الذي يضعها في المرمى بكل سهولة
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59' ركنية لبايرن ميونخ، الكرة تصل إلى جوريتسكا ورأسية قووية ولكنها تعلو العارضة
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55' تعطل اللعب لعلاج مينديز الذي سقط بعد التحام قوي من موتينج
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هدف ملغي لبايرن ميونخ
53' عررضية رائعة من موسيالا، موتينج يلمس الكرة برأسه وتسكن المرمى، ولكن تقنية الفيديو تؤكد تداخل المتسلل مولر في الهجمة
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خطيررررة لبايرن
50' موسيالا يتوغل يمرر إلى موتينج ولكن موكيلي ينقذ الموقف ويسيطر على الكرة
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48' تسديدة من مبابي من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يعترضها
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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40' عررضية من ديفيز ولكن الدفاع يشتتها لركنية
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أوووووووووووووه دي ليخت ينقذ هدف مؤكد لباريس
38' سومر يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم، يفقدها بعد الضغط عليه من حكيمي، الكرة تصل إلى فيتنيا الذي يسدد! ولكن دي ليخت ينقذها من على خط المرمى
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تبديل اضطراري لباريس سان جيرمان
35' خروج ماركينيوس للإصابة ودخول موكيلي
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34' ماركينيوس يسقط متألمًا للإصابة
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قرررررريبة من بايرن
31' موسيالا يستلم الكرة بشكل ررائع ويسدد ولكن دوناروما يتصدى لها وتخرج لركنية
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25' عرررضية من كومان ولكن دوناروما يمسك بالكرة
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22' خطأ لصالح ميسي بعد تدخل قوي من جوريتسكا