بث مباشر: تابع مباراة برينتفورد ضد فولهام وعودة الدوري السعودي

مهدي تهرات؛ صاحب هدف أبها الأول: الحمد لله، الرجوع بعد التوقف لم يكن سهلًا، لكننا رغبنا أن نعود بقوة.

بعد تعليمات المدرب بالشوط الثاني، دخلنا اللقاء بقوة وعوضنا أداء الشوط الأول

طموحنا كان البقاء في دوري المحترفين، ووصلنا له، نأخذ حاليًا كل مباراة خطوة خطوة.

عمار النجار؛ صاحب هدف فوز أبها: الحمد لله على الفوز، كانت جزائية صعبة أمام الفريق الذي تربيت به، وأود أن أشكر زميلي سعد بقير على سماحه لي بالتسديد.

الاتحاد نادٍ كبير ومهما مر بظروف صعبة، فهو مرشح دائمًا للفوز، اسم الاتحاد كبير على المستوى العالمي والآسيوي، نحن احترمناه، ربما لم نظهر بالشوط الأول بشكل جيد، لكن تداركنا ذلك في الشوط الثاني.