بث مباشر: تابع مباراة برينتفورد ضد فولهام وعودة الدوري السعودي

الأهلي يتقدم على الحزم
د3' هدف للأهلي! ⚽#عبدالرحمن_غريب يفتتح التسجيل#الاهلي 1 : 0 #الحزم— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الاهلي_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/xfwEmgbVpF
هدافو أبها أمام الاتحاد: الاحترام سبب الفوز ونتمسك بالبقاء
مهدي تهرات؛ صاحب هدف أبها الأول: الحمد لله، الرجوع بعد التوقف لم يكن سهلًا، لكننا رغبنا أن نعود بقوة.
بعد تعليمات المدرب بالشوط الثاني، دخلنا اللقاء بقوة وعوضنا أداء الشوط الأول
طموحنا كان البقاء في دوري المحترفين، ووصلنا له، نأخذ حاليًا كل مباراة خطوة خطوة.
عمار النجار؛ صاحب هدف فوز أبها: الحمد لله على الفوز، كانت جزائية صعبة أمام الفريق الذي تربيت به، وأود أن أشكر زميلي سعد بقير على سماحه لي بالتسديد.
الاتحاد نادٍ كبير ومهما مر بظروف صعبة، فهو مرشح دائمًا للفوز، اسم الاتحاد كبير على المستوى العالمي والآسيوي، نحن احترمناه، ربما لم نظهر بالشوط الأول بشكل جيد، لكن تداركنا ذلك في الشوط الثاني.
ثنائي الاتحاد: نعتذر للجماهير ولا نعاني من فقدان التركيز
عمار الدحيم؛ لاعب الاتحاد: فقدنا تركيزنا في الشوط الثاني، فتحولت المباراة للمنافس.
لم نعاني من التعب للغياب، لكن القصة تركيز فقط، وإن شاء الله نعوض المباراة المقبلة.
برونو أوفيني؛ لاعب الاتحاد: نعتذر للجماهير على هذه النتيجة والأجاء، نحتاجهم معنا أكثر من أي وقت مضى، أكرر اعتذاري لهم.
يوجد تفاهم بيني وبين عمار الدحيم، لكن الأخطاء واردة، ونستفيد منها، ولن تتكرر في المباريات المقبلة.
لا يمكن أن نلوم أحد، الكل عمل بجد.
نثق في أنفسنا وقدراتنا والجهاز الفني وقادرون على البقاء، لكن علينا أن ننتصر في السبع مباريات المقبلة ونثبت ذلك بالملعب.
الفتح يفوز على الفيجاء بثنائية نظيفة
أبها ينتصر على الاتحاد في ليلة عودة فهد المولد
كل فريق لعب شوط
انتصر أبها بهدفين لهدف على أبها في أول جولة بعد استكمال المسابقة
شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم
اللقاء الأول للأهلي بعد الاستكمال
🔗 — بث مباشر لمباراة #الاهلي_الحزم (الجولة الـ23) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 1️⃣ https://t.co/STvkYwBaDZ— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
ويمكن متابعة تغطية جول الخاصة من هنا
عمار النجار يقلب الطاولة لصالح أبها
د85' هدف لأبها! ⚽#عمار_النجار يضيف الثاني#أبها 2 : 1 #الاتحاد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#ابها_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/H0ZTguuELN
مشاركة فهد المولد بعد غياب طويل
عودة الفهد.. 🐆#ابها_الاتحاد pic.twitter.com/VdzhX2NsmP— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
تاهرات يتعادل لصالح أبها
د49' هدف لأبها! ⚽#مهدي_تهرات يسجل التعادل#أبها 1 : 1 #الاتحاد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#ابها_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/wztaKe7r5n
تشكيل الأهلي لمواجهة الحزم
بقيادة عمر السومة وبحضور عبدالفتاح عسيري 🔥🔥— موقع جول السعودي (@GoalSA) August 4, 2020
ميلوفيتش يختار تشكيل الأهلي لمواجهة الحزم 👇🏼 pic.twitter.com/pudBbPsY4O
أحمد الزين يضيف الثاني للرائد
د45+2' هدف للرائد! ⚽#أحمد_الزين يضيف الثاني#الرائد 2 : 0 #ضمك— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الرائد_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/2dYymgiFYj
تقنية الفيديو تنقذ الاتحاد
الرائد يتقدم على ضمك
د8' هدف للرائد! ⚽#ماوكو يفتتح التسجيل#الرائد 1 : 0 #ضمك— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#الرائد_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/hawEyJHRxB
الاتحاد يتقدم على أبها
سجل رومارينيو هدف التقدم لصالح الاتحاد في الدقيقة 20
د20' هدف للاتحاد! ⚽#رومارينيو يفتتح التسجيل#أبها 0 : 1 #الاتحاد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#ابها_الاتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/2l2zoUSqsQ
الفتح يتقدم على الفيحاء
د16' هدف للفتح! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
#مروان_سعدان يفتتح التسجيل
#الفتح 1 : 0 #الفيحاء
#الفتح_الفيحاء
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/NkcyeHSN98
ممر شرفي للأطباء بسبب جهودهم في مكافحة كورونا
لحظة إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن.. بمشاركة الحكام ولاعبي #أبها و #الاتحاد.#ابها_الاتحاد#عيدنا_عيدين#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/ZGRi1ghip7— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020
شاهد مباراة الاتحاد وأبها
تشكيل الاتحاد أمام أبها
كاريلي يهاجم أبها بالبرازيلي رومارينيو ومن خلفه البدري والعبود. #الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز على حساب أبها. 👇 pic.twitter.com/VD49WC9m9P— موقع جول السعودي (@GoalSA) August 4, 2020