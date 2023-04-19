مباشربايرن ميونخ ومانشستر سيتي : مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023

CL quarterfinal manchester city bayernGetty Images
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    تشكيل مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

    اختار بيب جوارديولا دخول اللقاء بالفريق التالي

    الخطة: 3-2-4-1

    إيدرسون
    ناثان آكي - روبين دياز - مانويل أكانجي
    رودري - جون ستونز
    جاك جريليتش - كيفين دي بروين - إلكاي جاندوجان - بيرناردو سيلفا
    إيرلينج هالاند

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    تشكيل بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

    قرر توماس توخيل الاعتماد على التشكيل التالي

    الخطة: 4-2-3-1

    يان سومير
    جواو كانسيلو - ماتييس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - بنيامين بافارد
    جواو كيميش - ليون جوريتسكا
    كينسيجلي كومان - جمال موسيالا - ليروي ساني
    تشوبو موتينج

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    أهلا بكم في البث المباشر لهذه المباراة، يحتضن ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

    مانشستر سيتي تمكن من تحقيق فوز عريض في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" قبل أسبوع بثلاثية نظيفة، ليضع قدمه منطقيًا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

    ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، كما أن الخسارة بفارق يصل إلى هدفين يضمن لفريق المدرب بيب جوارديولا مقعده في المربع الذهبي لدوري الأبطال.

    بايرن ميونخ يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف بشكل مبدئي من أجل العودة في النتيجة، وإلى فارق أربعة أهداف من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.