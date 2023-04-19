اختار بيب جوارديولا دخول اللقاء بالفريق التالي
الخطة: 3-2-4-1
إيدرسون
ناثان آكي - روبين دياز - مانويل أكانجي
رودري - جون ستونز
جاك جريليتش - كيفين دي بروين - إلكاي جاندوجان - بيرناردو سيلفا
إيرلينج هالاند
اختار بيب جوارديولا دخول اللقاء بالفريق التالي
الخطة: 3-2-4-1
إيدرسون
ناثان آكي - روبين دياز - مانويل أكانجي
رودري - جون ستونز
جاك جريليتش - كيفين دي بروين - إلكاي جاندوجان - بيرناردو سيلفا
إيرلينج هالاند
إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 📝#السيتي pic.twitter.com/c5KxOxNgJR— مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 19, 2023
قرر توماس توخيل الاعتماد على التشكيل التالي
الخطة: 4-2-3-1
يان سومير
جواو كانسيلو - ماتييس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - بنيامين بافارد
جواو كيميش - ليون جوريتسكا
كينسيجلي كومان - جمال موسيالا - ليروي ساني
تشوبو موتينج
🔴 اختيارات توخيل لمباراة #بايرن_السيتي 📋#دوري_أبطال_أوروبا #باكماس pic.twitter.com/VLnbeSRpJ0— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 19, 2023
أهلا بكم في البث المباشر لهذه المباراة، يحتضن ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
مانشستر سيتي تمكن من تحقيق فوز عريض في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" قبل أسبوع بثلاثية نظيفة، ليضع قدمه منطقيًا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، كما أن الخسارة بفارق يصل إلى هدفين يضمن لفريق المدرب بيب جوارديولا مقعده في المربع الذهبي لدوري الأبطال.
بايرن ميونخ يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف بشكل مبدئي من أجل العودة في النتيجة، وإلى فارق أربعة أهداف من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.