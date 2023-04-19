أهلا بكم في البث المباشر لهذه المباراة، يحتضن ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

مانشستر سيتي تمكن من تحقيق فوز عريض في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" قبل أسبوع بثلاثية نظيفة، ليضع قدمه منطقيًا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، كما أن الخسارة بفارق يصل إلى هدفين يضمن لفريق المدرب بيب جوارديولا مقعده في المربع الذهبي لدوري الأبطال.

بايرن ميونخ يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف بشكل مبدئي من أجل العودة في النتيجة، وإلى فارق أربعة أهداف من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.