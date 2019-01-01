2019-07-20T23:44:14Z
يستعد بايرن ميونخ لمواجهة النادي الملكي من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة، وذلك بعد تلقيه خسارة بهدفين مقابل هدف على يد فريق أرسنال في أولى مبارياته، سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى.
2019-07-20T23:44:01Z
أنهى الميرينجي الموسم الماضي بخسارة أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، وبهذه الخسارة اكتفى الفريق الملكي بالتواجد في المركز الثالث المؤهل للكأس ذات الأذنين برصيد 68 نقطة، وبفارق عشر نقاط كاملة عن فالنسيا الذي تأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، خاض الفريق 38 مباراة في الليجا، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز 21 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 12 هزيمة.
2019-07-20T23:41:35Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب الاعتماد مباراة تجمع بين بايرن ميونخ ضد ريال مدريد، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.