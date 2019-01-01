أوقعت قرعة كوبا أمريكا المنتخب القطري في المجموعة الثانية التي تضم ثلاث منتخبات قوية وهم، الأرجنتين، كولومبيا، بالإضافة إلى منتخب باراجوي، أمام عن تحضيرات العنابي لبطولة كوبا أمريكا 2019، فخاض منذ أيام ودية واحدة أمام منتخب البرازيل وانتهت لصالح راقصي السامبا بهدفين دون رد، وسيدخل العنابي هذا اللقاء على أمل تحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة.