2019-06-15T22:26:35Z
أوقعت قرعة كوبا أمريكا المنتخب القطري في المجموعة الثانية التي تضم ثلاث منتخبات قوية وهم، الأرجنتين، كولومبيا، بالإضافة إلى منتخب باراجوي، أمام عن تحضيرات العنابي لبطولة كوبا أمريكا 2019، فخاض منذ أيام ودية واحدة أمام منتخب البرازيل وانتهت لصالح راقصي السامبا بهدفين دون رد، وسيدخل العنابي هذا اللقاء على أمل تحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة.
2019-06-15T22:26:15Z
خاض منتخب باراجواي مبارتين وديتين قبل انطلاق مشواره في البطولة من أيام، الأولى أمام منتخب هندوراس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والثانية كانت أمام منتخب جواتيمالا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وفي التوقف الدولي الماضي خاض وديتين أمام منتخب بيرو وأيضًا أمام المنتخب المكسيكي.
2019-06-15T22:25:29Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث ييستضيف استاد ماراكانا مباراة قويةً بين منتخب باراجواي ومنتخب قطر، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.