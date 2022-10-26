مباشرأياكس وليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا
ملخص
- -
بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا
- -
تشكيل ليفربول ضد أياكس
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد
جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إيليوت
روبيرتو فيرمينو، داروين نونيز، محمد صلاح
- -
تشكيل أياكس ضد ليفربول
سوف يعتمد ألفريد شرودرعلى العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
ريمكو باسفير
دالي بليند، جورج سانشيز، كالفن يوجيلومبا، تيمبر
كلاسين، ألفاريز، بيرجويس
بيرجوين، بروبي، تاديتش
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد أياكس على ملعب يوهان كرويف آرينا.
ليفربول يتواجد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويدخل الفريق اللقاء بهدف تحقيق الانتصار وضمان التواجد في دور الـ16 رفقة نابولي.
أما أياكس، فيمتلك حظوظًا قليلة للتأهل لكن يرغب في الفوز بنتيجة كبيرة لمنح الفريق فرصة أخرى في الجولة السادسة حال سقط الريدز أمام نابولي وفاز هو على رينجرز.