ذكرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ مفاوضات برشلونة للتعاقد مع سفيان أمرابط توقفت.

وأوضحت الصحيفة أنّ رغبة اللاعب في الرحيل عن فيورنتينا لكن النادي الإيطالي لم يوافق على العرض المقدم من البلوجرانا.

وكان عرض برشلونة الحصول على اللاعب معارًا مقابل 3 ملايين يورو مع خيار الشراء في الصيف مقابل 37 مليون يورو.