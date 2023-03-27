رد اللاعب يوشكو جفارديول على الأخبار التي ربطته بالانتقال عن ناديه في الصيف القادم في ظل ربطه بريال مدريد عدة مرات.

وقال جفارديول: "النادي غير مهتم ببيعي في الصيف، لذلك لا يوجد منطق من الحديث عن ذلك الأمر".