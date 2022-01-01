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أخبار الانتقالات | يونايتد يتخلى عن رونالدو وبرشلونة يريد بيع ديمبيلي!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 27 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Portugal black eye 2022
Getty

برشلونة يضع عينه على ثنائي ليفربول .. وعقبات أمام صفقة تبادلية منتظره!

2022-09-27T07:31:46.937Z

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الأمور تتسارع .. برشلونة يتوصل لاتفاق مع أسينسيو

2022-09-27T07:31:01.754Z

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ثلاثي إنجلترا يصارع على نجم إنتر

2022-09-27T07:30:51.754Z

أكدت "لا جازيتا ديلو سبورت" أن الثلاثي مانشستر يونايتد وسيتي وتوتنهام يسعون جميعًا للحصول على خدمات اللاعب أليساندرو باستوني من صفوف إنتر.

يونايتد يطارد جاكبو

2022-09-27T07:30:32.761Z

أوضحت تقارير صحفية أمريكية أن انشستر يونايتد لا يزال يهدف إلى الحصول على خدمات اللاعب كودي جاكبو كبديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب ما ذكرت "فوربس"، فإن رحيل رونالدو في الصيف المقبل سيعني أن النادي يملك هامش رواتب يسمح له بإتمام الصفقة في الصيف التالي.

برشلونة يفكر في بيع ديمبيلي

2022-09-27T07:30:19.110Z

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يفكر بشكل جدي في بيع الفرنسي عثمان ديمبيلي في الصيف المقبل أو حتى في فترة الانتقالات الشتوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي أرا"، بالرغم من أن اللاعب كان قد جدد عقده لتوه مع النادي الكتالوني في الصيف الماضي.

تشيلسي عرض كانتي على يوفنتوس

2022-09-27T07:29:59.760Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي كان مستعدًا للتضحية بلاعبه نجولو كانتي من أجل ضم ماتايس دي ليخت ن صفوف يوفنتوس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" فالنادي قام بعرض النجم الفرنسي بالفعل على يوفنتوس في صفقة تبادلية لضم المدافع الهولندي في الصيف.

شرط دالوت في عقده مع مانشستر يونايتد

2022-09-27T07:29:43.268Z

أكدت تقارير صحفية أن اللاعب ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد لديه شرط في عقده يمنح الشياطين الحمر القدرة على تمديده لمدة موسم.

بحسب ما ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو فالإدارة قد تستغل ذلك البند إلى حين الوصول إلى اتفاق جديد معه في ظل مستوياته الطيبة تحت قيادة إريك تين هاج.