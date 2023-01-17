صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت موافقة تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على صفقة تبادلية مع إنتر الإيطالي، تشهد حصول "النيراتزوري" على خدمات الهولندي ممفيس ديباي مقابل انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى "البلوجرانا".

ديباي يعد أبرز المرشحين للخروج من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وقد ينتقل إلى إيطاليا مقابل بروزوفيتش.

الصحيفة الإسبانية أكدت إعجاب تشافي بقدرات بروزوفيتش، وأنه يرى فيه لاعبًا مثاليًا لخططه مع برشلونة، ومنح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.