قال وكيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع "كورييري" إن اللاعب عقده ينتهي مع لاتسيو بعد 18 شهراً بعد، ولكن سيكون هناك حديث بين الطرفين عقب المونديال.

وقال رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو مؤخراً إن سعر الصربي قد ارتفع من 100 مليون يورو إلى 120 مليوناً.