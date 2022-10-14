قالت "لاجازيتا" إن إنتر سيستغل أموال العبور المحتمل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا من أجل مد عقد ميلان شكرينيار.

ويتحصل الفريق البالغ لهذا الدور على 20 مليون يورو، بينما يدخل شكرينيار شهوره الأخيرة من عقده المنتهي في يونيو المقبل.