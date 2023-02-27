ألمح دافيد رايا، حارس برينتفورد، في حوار مع "أتلتيك" لإمكانية رحيله عن ناديه في ظل رغبته بالتتويج بالبطولات على حد قوله.
وارتبط الإسباني الدولي بعدة أندية كبرى مؤخراً عقب تألقه مع برينتفورد في الشهور الماضية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد.
ألمح دافيد رايا، حارس برينتفورد، في حوار مع "أتلتيك" لإمكانية رحيله عن ناديه في ظل رغبته بالتتويج بالبطولات على حد قوله.
وارتبط الإسباني الدولي بعدة أندية كبرى مؤخراً عقب تألقه مع برينتفورد في الشهور الماضية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد.
قال "كالتشيو ميركاتو" إن آرسنال هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الصيف المقبل.
ويحظى الصربي بمتابعة عديد الأندية بحسب التقارير، وتم ربطه بيوفنتوس، ووست هام، ومؤخراً نيوكاسل.
رغم استمرار مسلسل الهزائم، وآخرها السقوط في ديربي لندن الأحد ضد توتنهام لحساب الدوري، سيستمر جراهام بوتر مدرباً لتشيلسي.
وقال "بن جيكوبز" من "CBS" إن تود بولي، مالك البلوز، مقتنع بقدرة المدير الفني على قلب الأمور وإعادة إحياء الفريق من جديد.
وبعد ساعات من تقرير جيكوبز، قال "سام مقبل" من "ديلي ميل" إن موقف بولي قد يتغير في الساعات المقبلة ويجعل مصير بوتر على المحك.
ناقش نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش مع "سكاي" مستقبل زميله رافائيل لياو في ظل عدم تجديد الأخير لعقده مع الروسونيري.
ومزح السويدي قائلاً إنه مستعد لاقتطاع الأموال من راتبه وإعطائها للياو من أجل إقناع الأخير بالبقاء مع الفريق.
تحدث مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي مع الإعلام الفرنسي عقب قمة مارسيليا الأحد لحساب الدوري الفرنسي.
القطري أكد أن مدرب الفريق كريستوف جالتييه ليس في خطر ولن يتم إقالته عكس التقارير المنتشرة مؤخراً بخصوص المدير الفني الفرنسي.