ألمح دافيد رايا، حارس برينتفورد، في حوار مع "أتلتيك" لإمكانية رحيله عن ناديه في ظل رغبته بالتتويج بالبطولات على حد قوله.

وارتبط الإسباني الدولي بعدة أندية كبرى مؤخراً عقب تألقه مع برينتفورد في الشهور الماضية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد.