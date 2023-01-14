قال "Ben Jacobs" إن مصادر مقربة من ميخايلو مودريك أخبرته بأن اللاعب يريد حسم صفقة انتقاله لآرسنال من أجل المشاركة ضد مانشستر يونايتد.

وقالت "ديلي ميل" إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد رفع عرضه لقرابة 100 مليون يورو، المبلغ الذي يطلبه شاختار لحسم الصفقة.