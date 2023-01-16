ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنّ عدد من المستثمرين القطرين يرغبون في شراء نادي ليفربول.
وأوضحت أنّ الملاك الحاليين لن يوافقوا على بيع النادي بأقل من 4 ملايين إسترليني.
ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أنّ عدد من المستثمرين القطرين يرغبون في شراء نادي ليفربول.
وأوضحت أنّ الملاك الحاليين لن يوافقوا على بيع النادي بأقل من 4 ملايين إسترليني.
كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنّ نيوكاسل يرغب في ضم ثلاثي من تشيلسي على رأسهم المغربي حكيم زياش.
وأوضحت أنّ لوفتوس تشيك وكونور جالاجر هما أيضًا مطلوبان في نيوكاسل.
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أكد جوي باروني، المدير الرياضي لفيورنتينا، مع "DAZN" أن ثنائي الفريق سفيان أمرابط ونيكو جونزاليس لن يتم بيعهما.
وأوضح باروني أنه يؤكد فقط على حديث رئيس النادي روكو كوميسي الذي قال نفس الأمر عقب الشائعات بخصوص الثنائي.
قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق لايزبيزج مع "Die Lage der Liga" إن فريقه كان مهتماً بضم ماركو رويس في الماضي وقد يعيد إحياء الاهتمام الصيف المقبل.
وينتهي عقد رويس في يونيو المقبل مع بوروسيا دورتموند، وسط حديث عن مفاوضات مع النصر لضم النجم الألماني مجاناً الصيف المقبل.
بعث سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، برسالة قوية في حواره مع "كيكر" لنجم الفريق يوسوفا موكوكو بخصوص تمديد عقده.
وينتهي عقد الألماني الشاب في نهاية الموسم وسط اهتمام عديد من عمالقة القارة، الأمر الذي علق عليه كيل قائلاً: "إما أن يقبل العرض الحالي أو تفترق طرقنا".
ذكرت "كيكر" أن بايرن ميونخ يستهدف حارس بوروسيا دورتموند جريجوري كوبل لتعويض إصابة مانويل نوير.
ويرتبط السويسري بعقد مع دورتموند حتى 2026، وبحسب التقرير، بدأ بايرن اتصالاته معه بالفعل لإقناعه بالعمل مع يوليان ناجلسمان من جديد بعد فترتهما سوياً في هوفنهايم.
قالت "Football Insider" إن تشيلسي مستعد للاستماع لعروض لنجمه رحيم ستيرلينج خلال الأيام المقبلة ولا يمانع بيعه.
اللاعب الذي انضم الصيف الماضي فقط من مانشستر سيتي قد يكون ضحية التدعيمات القوية التي قام بها الفريق مؤخراً بضم ميخايلو مودريك وجواو فيليكس.
قال "فابريزيو رومانو" إن ليدز سيقرر الأسبوع المقبل مصير صفقة عز الدين أوناحي، وإذا كان سيحسمها أم لا، خصوصاً بعد ضمه جورجينيو روتر من هوفنهايم مقابل 35 مليون يورو.
وذكر الصحفي الإيطالي أن نابولي تقدم بعرض رسمي لضم متوسط الميدان المغربي مقابل 15 مليون يورو الأسبوع الماضي ولم يرد عليه أنجيه بعد.