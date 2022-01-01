أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد بديل أسينسيو، ونجم روما يهرب من مورينيو

أكد باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان، أنّ لياو كان قريبًا من الانضمام إلى تشيلسي.

وأوضح أنّه تلقى العديد من العروض للنجم البرتغالي وكذلك ثيو هيرنانديز ولكنّ الروسونيري رفض.