أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على حاجة الفريق لمهاجم جديد بعد رحيل رونالدو وقال في تصريحات في مؤتمر لقاء بورنموث: "هناك الكثير من المباريات، أعتقد أنا في حاجة إلى مهاجم جديد له تأثير، إلا سنكون مجرد أشخاص تحرق الأموال".