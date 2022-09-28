بحسب "مانشستر إيفيننج نيوز" فإنّ مانشستر يونايتد يحاول تمديد عقد ديوجو دالوت خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصيحفة أنّ برشلونة ويوفنتوس الأقرب للتعاقد مع اللاعب مجانًا.
بحسب "مانشستر إيفيننج نيوز" فإنّ مانشستر يونايتد يحاول تمديد عقد ديوجو دالوت خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصيحفة أنّ برشلونة ويوفنتوس الأقرب للتعاقد مع اللاعب مجانًا.
ذكرت صحيفة "تليجراف" أنّ تشيلسي هو الأخر يسعى للتعاقد مع بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند.
وأوضحت الصحيفة أنّ ريال مدريد الأقرب لجلب متوسط الميدان، لكن الفريق الألماني لن يتخلى عنه بأقل من 120 مليون إسترليني.
نادي بايرن ميونخ الألماني يعلن التعاقد مع موهبة جديدة،، بضم تايتشي فوكوي البالغ من العمر 18 سنة من نادي ساجان توسو الياباني.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى النادي البافاري في يناير 2023 بعد توقيعه على عقد حتى يونيو 2025.
Servus, Taichi! 👋— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) September 28, 2022
Der #FCBayern hat Taichi #Fukui verpflichtet. Der 18-Jährige vom japanischen Erstligisten Sagan Tosu wechselt zum 01. Januar 2023 nach München und hat einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben. 🔴⚪
Alle Infos 👉 https://t.co/FdLPfxhnDX#MiaSanMia pic.twitter.com/7QlxwYppre
يرفض نادي نيوكاسل يونايتد الاستسلام في محاولاته من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي جيمس ماديسون من ليستر سيتي.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن نيوكاسل سيقوم بالتقدم بعرض ثالث لضم ماديسون في يناير، بعد رفض العرض الأخير في الصيف والذي وصلت قيمته إلى 45 مليون جنيه استرليني.
يطمح نادي ميلان الإيطالي في إمكانية التعاقد مع أرماندو بروخا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي لتدعيم مركز المهاجم الصريح.
وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن اللاعب قد لا يمانع الرحيل عن البلوز، بسبب عدم ظهوره بصفة منتظمة مع الفريق منذ عودته من فترة الإعارة مع ساوثامبتون.
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن تجديد عقد مدرب الفريق الوطني ليونيل سكالوني حتى عام 2026 ليستمر لفترة أطول مع منتخب التانجو.
وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد بعد هذه الخطوة:"أنا فخور جدًا بهذه الخطوة والإبقاء على سكالوني حتى مونديال 2026".
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نيوكاسل يونايتد مهتم بفكرة التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد الصيف القادم.
وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي قام بمحادثات مع جورج مينديش حول اللاعب، بوجود اهتمام من آرسنال وبرشلونة وليفربول بضمه.
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي تشيلسي الإنجليزي يمكنه استعادة مهاجمه تامي أبراهام من روما في يونيو 2023.
وأوضح أن البلوز وضعوا بند إعادة الشراء في عقد المهاجم الإنجليزي قبل بيعه للنادي الإيطالي، وهناك إمكانية لعودته بعد تألقه مع الذئاب تحت قيادة جوزيه مورينيو.
كشف موقع " SempreInter" عن قيام ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد بعرض نفسه على بعض أندية الدوري الإيطالي كلاعب حر الصيف القادم.
وأوضح أن وكيل دياز طرح فكرة ضمه على ميلان وإنتر، ولكن الرد جاء سلبيًا ليضطر اللاعب للبحث عن أهداف أخرى.