مباشرأخبار الانتقالات | تشيلسي يصطاد صفقة ريال مدريد، ومانشستر يونايتد يخشى برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

xavi ancelottiGettyImage
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    مانشستر يونايتد يسعى لحماية لاعبه من برشلونة

    بحسب "مانشستر إيفيننج نيوز" فإنّ مانشستر يونايتد يحاول تمديد عقد ديوجو دالوت خلال الفترة المقبلة.

    وأوضحت الصيحفة أنّ برشلونة ويوفنتوس الأقرب للتعاقد مع اللاعب مجانًا.

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    تشيلسي يزاحم ريال مدريد على بيلينجهام

    ذكرت صحيفة "تليجراف" أنّ تشيلسي هو الأخر يسعى للتعاقد مع بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند.

    وأوضحت الصحيفة أنّ ريال مدريد الأقرب لجلب متوسط الميدان، لكن الفريق الألماني لن يتخلى عنه بأقل من 120 مليون إسترليني.

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    موهبة يابانية في بايرن

    نادي بايرن ميونخ الألماني يعلن التعاقد مع موهبة جديدة،، بضم تايتشي فوكوي البالغ من العمر 18 سنة من نادي ساجان توسو الياباني.

    ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى النادي البافاري في يناير 2023 بعد توقيعه على عقد حتى يونيو 2025.

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    محاولة ثالثة من أجل ماديسون

    يرفض نادي نيوكاسل يونايتد الاستسلام في محاولاته من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الإنجليزي جيمس ماديسون من ليستر سيتي.

    وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن نيوكاسل سيقوم بالتقدم بعرض ثالث لضم ماديسون في يناير، بعد رفض العرض الأخير في الصيف والذي وصلت قيمته إلى 45 مليون جنيه استرليني.

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    ميلان يراقب مهاجم تشيلسي

    يطمح نادي ميلان الإيطالي في إمكانية التعاقد مع أرماندو بروخا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي لتدعيم مركز المهاجم الصريح.

    وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن اللاعب قد لا يمانع الرحيل عن البلوز، بسبب عدم ظهوره بصفة منتظمة مع الفريق منذ عودته من فترة الإعارة مع ساوثامبتون.

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    بقاء سكالوني

    أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن تجديد عقد مدرب الفريق الوطني ليونيل سكالوني حتى عام 2026 ليستمر لفترة أطول مع منتخب التانجو.

    وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد بعد هذه الخطوة:"أنا فخور جدًا بهذه الخطوة والإبقاء على سكالوني حتى مونديال 2026".

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    نيوكاسل يريد أسينسيو

    قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نيوكاسل يونايتد مهتم بفكرة التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد الصيف القادم.

    وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي قام بمحادثات مع جورج مينديش حول اللاعب، بوجود اهتمام من آرسنال وبرشلونة وليفربول بضمه.

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    عودة محتملة لأبراهام

    أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي تشيلسي الإنجليزي يمكنه استعادة مهاجمه تامي أبراهام من روما في يونيو 2023.

    وأوضح أن البلوز وضعوا بند إعادة الشراء في عقد المهاجم الإنجليزي قبل بيعه للنادي الإيطالي، وهناك إمكانية لعودته بعد تألقه مع الذئاب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

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    محاولة فاشلة من مهاجم ريال مدريد

    كشف موقع " SempreInter" عن قيام ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد بعرض نفسه على بعض أندية الدوري الإيطالي كلاعب حر الصيف القادم.

    وأوضح أن وكيل دياز طرح فكرة ضمه على ميلان وإنتر، ولكن الرد جاء سلبيًا ليضطر اللاعب للبحث عن أهداف أخرى.