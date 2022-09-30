كشفت "بيلد" عن الأسباب وراء عدم انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.
وقال التقرير إن انضمام أنتوني موديست بالفعل لصفوف الفريق الألماني هو من أوقف ضم البرتغالي.
كشفت "بيلد" عن الأسباب وراء عدم انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.
وقال التقرير إن انضمام أنتوني موديست بالفعل لصفوف الفريق الألماني هو من أوقف ضم البرتغالي.
أوضح المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش مع "مجلة 51" أن ناديه لا يحبذ الصفقات الكبرى في سوق يناير.
ولكن أكد البوسني على أن كشافي ومسؤولي ناديه سيتابعون كأس العالم في قطر عن كثب حال قدوم فرصة أو تألق لاعب.
ذكر "إكريم كونور" أن تشيلسي سيعيد إحياء اهتمامه بمدافع إنتر ميلان شكرينيار ولكن في حالة واحدة إذا لم يجدد عقده مع ناديه.
وينتهي عقد شكرينيار في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع إنتر للمد، ويحظى باهتمام بي إس جي وريال مدريد بحسب التقارير.
كشف "كريستيان فالك" من "بيلد" عن اقتراب تشيلسي من ضم نجم لايبزيج كريستوفر نكونكو.
وقال التقرير إن اللاعب خضع بالفعل للكشف الطبي في فرانكفورت تمهيداً لضمه في صيف 2023 للبلوز.