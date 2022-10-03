مباشرأخبار الانتقالات | العميل هالاند، ومهاجم تشيلسي الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Erling Haaland Dortmund
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    صراع إسباني لضم مارسيال

    أشارت "فوتبول إسبانيا" إلى محاولات من إشبيلية وفالنسيا للتعاقد مع مارسيال من مانشستر يونايتد.

    وكان مارسيال قد سبق ولعب لصالح إشبيلية، إلا أنّ تين هاج يعتمد عليه بصورة أساسية.

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    أسينسيو يقترب من آرسنال

    بحسب "فوتبول لندن" فإنّ ماركو أسينسيو يقترب من الرحيل ريال مدريد بنهاية الموسم.

    وأوضحت أنّ آرسنال يجهز لجلب اللاعب بالمجان.

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    مانشستر يونايتد يبحث عن بديل لفان دي بيك

    أكدت "ديلي إكسبريس" أنّ مانشستر يونايتد مستعد للتعاقد مع بديل لفان دي بيك.

    وأوضحت أنّ المدرب تين هاج لا يجد اللاعب قادرًا على المشاركة بسبب تعدد إصاباته وبالتالي مستعد للتخلي عنه.

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    تشيلسي يقترب من ضم نكونكو

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    مانشستر سيتي يستعين بهالاند لضم بيلينجهام

    ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تواصل مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند لإقناعه بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

    وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب مطلوب في ريال مدريد وكذلك ليفربول