أعلن كريستال بالاس عن إقالة مدربه باتريك فييرا بعد دخوله في سلسلة من 12 مباراة دون انتصار.
كشفت "تيليجراف" عن وجود احتمالية لإقالة باتريك فييرا من تدريب كريستال بالاس خلال التوقف الدولي القادم، ولكن النادي لم ينتظر التوقف.
أعلن كريستال بالاس عن إقالة مدربه باتريك فييرا بعد دخوله في سلسلة من 12 مباراة دون انتصار.
Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023
كشفت "تيليجراف" عن وجود احتمالية لإقالة باتريك فييرا من تدريب كريستال بالاس خلال التوقف الدولي القادم، ولكن النادي لم ينتظر التوقف.
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