فتح فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، الباب لمغادرته في الصيف المقبل، وذلك في الحوار الذي أجراه مع "سبورت 1".

وجاء رد النيجيري بعد التقارير التي ربطته بمانشستر يونايتد، موضحاً أنه سعيد في نابولي وسيتحدث مع النادي للوصول لأفضل الحلول للجميع.