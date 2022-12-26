قال "teamtalk" إن ليفربول سيتحرك لضم ميلان شكرينيار بالمجان إذا قرر السلوفاكي عدم تجديد عقده مع إنتر.

وبحسب "ميدياست" الإيطالية، ينتظر إنتر بعد رد لاعبه على عرضه للتمديد، مع عدم انسحاب باريس سان جيرمان بعد من المفاوضات.