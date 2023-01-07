قالت "لاجازيتا" إن ميلان يركز في مفاوضاته الحالية مع نجمه رافائيل لياه على الشرط الجزائي في عقده.
ويسعى الروسونيري للإبقاء على الشرط عند قيمة 150 مليون يورو، أو التخلص منه نهائياً للتحكم في سعر بيعه إذا لزم الأمر بحسب التقرير.
قالت "لاجازيتا" إن ميلان يركز في مفاوضاته الحالية مع نجمه رافائيل لياه على الشرط الجزائي في عقده.
ويسعى الروسونيري للإبقاء على الشرط عند قيمة 150 مليون يورو، أو التخلص منه نهائياً للتحكم في سعر بيعه إذا لزم الأمر بحسب التقرير.
ذكرت "ديلي ميل" أن بشكتاش يبحث عن سبل من أجل التخلص من لاعبه الإنجليزي ديلي ألي.
الدولي الإنجليزي السابق يلعب مع الفريق التركي مُعاراً من إيفرتون، ولكن سوء المستوى يدفع ناديه لمحاولة التخلص منه بعد فقط ستة أشهر.
كشفت "آس" أن جييرمو أوتشوا، الحارس المكسيكي المخضرم، كان في طريقه للانتقال نحو إسبانيول قبل التوقيع مؤخراً مع ساليرنيتانا.
وقال التقرير الخاص بالجريدة الإسبانية إن إسبانيول تراجع عن الصفقة بسبب تقدم اللاعب بالعمر.
بحسب "ديلي ميل"، يريد تشيلسي رداً من ميخايلو مودريك نفسه يؤكد فيه رغبته باللعب لصفوف البلوز.
ودخل الفريق اللندني على الصفقة لمزاحمة آرسنال بحسب عدة مصادر مطلعة أكدت أيضاً تفضيل الجناح الشاب للمدفعجية.
بحسب "توتوسبورت"، يقترب تشيلسي من التوصل لاتفاق مع إنتر من أجل الظهير الدولي الهولندي دنزل دومفريس.
ولن تتم الصفقة في يناير، ولكن سيقع الاتفاق الآن وينتقل اللاعب لصفوف تشيلسي في الصيف المقبل بحسب التقرير.
قال "إف سي إنتر نيوز" إن إنتر قد توصل لاتفاق مع مدافعه ماتيو دارميان من أجل تمديد عقده.
وينتهي عقد الظهير الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، وبحسب التقرير، سيمضي عقداً جديداً حتى 2024.
أكد "فوت ميركاتو" أن نادي النصر مهتم بضم النجم إيدين هازارد من صفوف ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقة الجيدة بين اللاعب ورودي جارسيا المدير الفني للفريق.
ولا يدخل البلجيكي في حسابات مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي في ظل انخفاض مستواه وابتعاده عن المشاركة منذ الموسم الماضي بالتشكيل الأساسي.