قال "إف سي إنتر نيوز" إن إنتر قد توصل لاتفاق مع مدافعه ماتيو دارميان من أجل تمديد عقده.

وينتهي عقد الظهير الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، وبحسب التقرير، سيمضي عقداً جديداً حتى 2024.