مباشر أخبار الانتقالات | ميلان يطلب 150 مليون يورو لترك لياو وبرشلونة يراقب وسط المغرب

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.